VÍDEO: Sonia Abrão aparece com chupeta em programa e surpreende público

Colunistas também entraram com objeto infantil em programa; Sonia Abrão explicou situação

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:22

Conhecida por comandar o programa “A Tarde é Sua”, Sonia Abrão já protagonizou diversos momentos inusitados no programa que já tem 19 anos com a jornalista como apresentadora.

Em mais um momento peculiar, a apresentadora iniciou o programa com uma chupeta na boca no primeiro bloco do programa desta terça-feira (12). Não só Sonia, mas os outros colunistas do programa entraram com a chupando chupeta também.

A brincadeira nada mais é do que uma sátira aos adultos que nos últimos tempos tem usado artigos infantis para diminuir o estresse e a ansiedade. Após o intervalo comercial, Sonia explicou que o motivo seria esse.

Inclusive, a apresentadora se posicionou de forma contrária a nova tendência e convidou a psicóloga Susy Camacho, que fez um alerta sobre o movimento que começou na China, através de adereços como os labubus, bonecos sorridentes com semblante malvado que conquistou famosas como Marina Ruy Barbosa e adornam bolsas e mochilas.

De acordo com a especialista, o uso do objeto pode causar uma regressão na maturidade, ao estimular momentos da vida em que a pessoa era criança com o intuito de lidar com frustrações e ansiedades.

A psicóloga também detalhou os prejuízos bucais causados pelo uso da chupeta: “Quando você usa chupeta, está fazendo com que os dentes futuramente se desalinhem.”

O momento acende um debate importante sobre o movimento de adultos adentrando ou regressando, como explicou a especialista durante o programa, no universo infantil. O que antes era considerado saudável para as pessoas na maioridade tem tomado proporções maiores.

Antes, alguns adultos colecionavam super heróis, alguns até exclusivos e de edição limitada, assim como DVDs da Disney. Após a pandemia e com o lançamento de “Barbie” (2023), diversos adultos se juntaram às crianças para ir aos cinemas completamente de rosa para ver o sucesso de bilheteria.

No entanto, após um ano do lançamento do filme, iniciou uma onda de adultos voltando, por exemplo, a brincar com bonecos, como é o caso dos bebês reborn, que se assemelham a bebês reais, além de uso de roupas com estampas infantis e de personagens do universo lúdico, também influenciado pelo mercado asiático.

Em algumas lojas chinesas, começaram a comercializar ainda sobremesas dentro de mamadeiras. Tudo isso para influenciar os compradores adultos a imergir no universo infantil, lembrando uma época doce e cheia de candura, que eles vivenciaram ou queriam ter experienciado.