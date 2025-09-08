CASAIS DA TV

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Separação de casais famosos pode surpreender fãs e envolver polêmica

Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 22:02

Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução / Instagram

Após cinco anos de relacionamento, Virginia e Zé Felipe decidiram pôr um fim no relacionamento. A notícia da influenciadora nas redes sociais, pegou muitos de surpresa, mas parece que menos Carlinhos Vidente, que previu o fim da relação dos dois há algum tempo.

O sensitivo participou do Podshape, podcast apresentado pela musa fitness Juju Salimeni e Diogo Basaglia. Durante a conversa, o vidente foi direto: “Vai ter uma separação, depois volta, e depois infelizmente termina”, disse ele.

Foi exatamente o que aconteceu! Virginia e Zé Felipe chegaram a ter algumas turbulências no relacionamento, mas deram uma segunda chance, principalmente por causa da família. Os dois são pais das Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Embora ela faça de tudo para manter [o casamento], dificilmente vai durar”, completou Carlinhos Vidente.

O sensitivo previu ainda outros termos que podem acontecer em pouco tempo, como Luciano Huck e Angélica. O vidente declarou em podcast que o casamento de Huck também terá um fim. Ele disse que apesar de Huck ser um homem de família, a separação do casal está próxima.

Angélica e Luciano Huck Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Outro relacionamento que pode chegar ao fim é o de Marcos Mion e Suzana Gullo. Segundo o vidente, “a casa vai cair”, indicando que a esposa do apresentador não aceitará determinados “tipos de coisas” que envolvam o apresentador.