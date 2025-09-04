NO MESMO BARCO

Virginia é vista deixando iate na Espanha com Vini Jr; assista

Os dois estão curtindo férias no país europeu ao lado de amigos

Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:00

Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca foi vista ao deixar um iate luxuoso em Marbella, na Espanha, junto com o jogador de futebol Vinicius Jr, conhecido como Vini Jr. Após rumores de que os dois estariam vivendo affair, os internautas flagraram detalhes em comuns nos Stories gravados em alto-mar e as imagens confirmaram que estavam no mesmo barco.

A influenciadora está em viagem à Espanha ao lado dos amigos e na última terça-feira (2), ela visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, clube do jogador. Já o atacante está de "mini férias" pelo país onde vive atualmente.

Nas imagens, Virginia aparece no barco atracado de body branco ao lado de amigos e logo depois o jogador do Real Madrid aparece saindo para tirar fotos com fãs que o esperavam no porto. Nesta quarta-feira (3) pela manhã, um detalhe no fundo de fotos postadas pelos famosos apontaram que eles poderiam estar no mesmo rolê.

Os boatos de um possível romance entre Virginia e Vini Jr. começaram após ela ser vista na festa de aniversário de 25 anos dele, no dia 19 de julho. Virginia está solteira desde o final de maio quando anunciou término de casamento de 5 anos com Zé Felipe por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais.