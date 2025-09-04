Acesse sua conta
Virginia é vista deixando iate na Espanha com Vini Jr; assista

Os dois estão curtindo férias no país europeu ao lado de amigos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:00

Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca foi vista ao deixar um iate luxuoso em Marbella, na Espanha, junto com o jogador de futebol Vinicius Jr, conhecido como Vini Jr. Após rumores de que os dois estariam vivendo affair, os internautas flagraram detalhes em comuns nos Stories gravados em alto-mar e as imagens confirmaram que estavam no mesmo barco. 

A influenciadora está em viagem à Espanha ao lado dos amigos e na última terça-feira (2), ela visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, clube do jogador. Já o atacante está de "mini férias" pelo país onde vive atualmente. 

Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

