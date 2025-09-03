TÁ ROLANDO?

‘Não estou dormindo’, dispara Virginia após ser vista com Vini Jr. em iate

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:39

Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Parece que Virginia e Vini Jr. têm se conhecido melhor. Após rumores de affair nos últimos meses, a influenciadora digital está em viagem exatamente no país em que o atacante mora, na Espanha.

Um dia depois de visitar o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid - clube do jogador brasileiro - a empresária surgiu em um passeio de barco em Marbella, no sul da Espanha. Os dois foram flagrados por alguns fãs ao desembarcar.

Virginia tem compartilhado detalhes da viagem nas redes sociais, e através dos stories do Instagram, ela revelou que não tem descansado na Espanha. “Não estou dormindo”, confessou a influenciadora no mesmo dia do passeio de iate.

Acompanhada dos amigos Virginia tem aproveitado para conhecer pontos turísticos e festas. “Chegamos em casa e agora é tomar um banho e arrumar para sair de novo”, disse Virginia.

A influenciadora ainda explicou que precisará de uma pausa quando retornar ao Brasil. "Na hora que eu chegar, ô amor, eu vou precisar de pelo menos dois dias para me recuperar", confessou.