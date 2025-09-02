Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia surge no estádio do Real Madrid em meio a rumores de affair com Vini Jr.

Influenciadora está na Espanha com amigos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:37

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca esteve no estádio do Real Madrid nesta terça-feira (2). A influenciadora postou, nos Stories do Instagram, uma série de fotos e vídeos enquanto circulava pelo Santiago Bernabéu com amigos. A visita ocorre em meio a rumores de um suposto affair com o jogador brasileiro Vini Jr., que defende o time espanhol.

A empresária desembarcou na Europa ao lado do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. Segundo ela, a ida ao estádio é para realizar o sonho de criança de Hebert.

Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu

Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram
1 de 11
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabéu por Reprodução/Instagram

No entanto, a estadia em Madri e, agora, a visita ao Bernabéu - ainda que aparentemente em um tour com outras pessoas - reacendem os boatos de um suposto relacionamento com Vini. E o fato de o atacante não ter sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira nesta Data Fifa e nem ter jogos pelo Real Madrid ao longo da semana também ampliaram os rumores.

De acordo com o portal LeoDias, os dois têm se encontrado de forma discreta, mantendo o clima de romance em sigilo. O atleta teria enviado vários buquês de flores que foram vistos nas redes de Virginia, e que os dois teriam jantado juntos na segunda-feira (1º).

A influenciadora, porém, desmentiu o encontro. Em suas redes sociais, ela mostrou que estava na companhia da amiga Loris e escreveu: "Olha com quem eu estou jantando". Também publicou uma foto de um prato de sushi e apareceu ao lado de um grupo de amigos, entre eles, Rafa Uccman, Nikolas Miguel e Hebert.

Leia mais

Imagem - Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Imagem - Vale Tudo terá 5 reviravoltas inéditas nos próximos dias que podem desagradar os fãs

Vale Tudo terá 5 reviravoltas inéditas nos próximos dias que podem desagradar os fãs

Imagem - Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após polêmica envolvendo religiões de matriz africana

Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após polêmica envolvendo religiões de matriz africana

LEIA TAMBÉM

5 dicas para melhorar o foco nos estudos para o Enem

5 mitos sobre a endoscopia para perder o medo do exame

Saiba os perigos dos alimentos ultraprocessados para a saúde

Mais recentes

Imagem - Nutricionista revela a salada que mata a fome e queima gordura

Nutricionista revela a salada que mata a fome e queima gordura
Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha bebe e ataca Celina nesta terça (2)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha bebe e ataca Celina nesta terça (2)
Imagem - Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua