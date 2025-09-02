TÁ ROLANDO?

Virginia surge no estádio do Real Madrid em meio a rumores de affair com Vini Jr.

Influenciadora está na Espanha com amigos

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:37

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca esteve no estádio do Real Madrid nesta terça-feira (2). A influenciadora postou, nos Stories do Instagram, uma série de fotos e vídeos enquanto circulava pelo Santiago Bernabéu com amigos. A visita ocorre em meio a rumores de um suposto affair com o jogador brasileiro Vini Jr., que defende o time espanhol.

A empresária desembarcou na Europa ao lado do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. Segundo ela, a ida ao estádio é para realizar o sonho de criança de Hebert.

No entanto, a estadia em Madri e, agora, a visita ao Bernabéu - ainda que aparentemente em um tour com outras pessoas - reacendem os boatos de um suposto relacionamento com Vini. E o fato de o atacante não ter sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira nesta Data Fifa e nem ter jogos pelo Real Madrid ao longo da semana também ampliaram os rumores.

De acordo com o portal LeoDias, os dois têm se encontrado de forma discreta, mantendo o clima de romance em sigilo. O atleta teria enviado vários buquês de flores que foram vistos nas redes de Virginia, e que os dois teriam jantado juntos na segunda-feira (1º).