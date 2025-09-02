TELEVISÃO

Vale Tudo terá 5 reviravoltas inéditas nos próximos dias que podem desagradar os fãs

Remake tem uma série de mudanças com relação à versão original

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:10

Debora Bloch como Odete Roitman em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

A novela "Vale Tudo" já está em reta final e, nos próximos dias, terá uma série de reviravoltas inéditas. O modo turbo inclui barraco de Odete, Afonso sem esperanças e até mesmo César tentando fugir do altar - viradas que não estiveram na primeira versão, exibida em 1988. Algumas mudanças podem até mesmo deixar os fãs da trama original furiosos.

Barraco de Odete

Odete (Debora Bloch) verá Ana Clara (Samantha Jones) no evento de lançamento da galeria de arte de Heleninha (Paolla Oliveira) e se revoltará. A ricaça acusará a cuidadora de ser golpista e repreenderá a filha por ter levado uma estranha para o local. Em seguida, a empresária irá para o sítio onde esconde Leonardo (Guilherme Magon).

O filho ficará agitado com a chegada da mãe. Odete então vai repreender Ana Clara por deixar o rapaz sozinho em casa e sairá do local abalada por causa da reação do herdeiro rejeitado.

No capítulo seguinte, a ricaça chegará com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem irá implorar por uma última chance. As cenas irão ao ar entre quarta (3) e quinta-feira (4).

Romance de Odete exposto

Maria de Fátima (Bella Campos) vai dar o troco em Odete ainda nesta semana. Ela irá fazer uma postagem expondo a família Roitman e, entre os podres que soltará nas redes sociais, revelará a relação da ricaça com César (Cauã Reymond). Odete então vai assumir o amante, com planos de se casar com ele.

Afonso sem esperanças

Afonso viverá um momento delicado após a primeira fase de seu tratamento contra o câncer. O médico Fernando (Gilberto Filho) vai avisar ao herdeiro de Odete e Solange (Alice Wegmann) que ele precisará de um transplante de medula óssea. Mas o executivo decidirá parar seu tratamento por não ter um doador compatível. Afonso ainda não saberá que Leonardo está vivo e pode salvar a sua vida.

César tentará fugir do altar

Na próxima semana, o casamento de Odete e César será interrompido por um escândalo: os convidados receberão, em seus celulares, uma reportagem que acusará o noivo de ter roubado o quadro de Heleninha (Paolla Oliveira). A bomba será plantada por Maria de Fátima e causará comoção imediata.

Diante da reação, César tentará fugir da festa com Olavo (Ricardo Teodoro). Mas Odete não vai perder a pose, e fará um discurso para conter a crise. "Essa notícia é uma fake news criada por invejosos!". Mais tarde, César confessará à empresária que realmente participou do roubo, e dirá que o crime foi orquestrado por sua ex-amante.

Raquel lançará prato solidário