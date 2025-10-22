HISTÓRIAS CURIOSAS

Morador de rua fica milionário após achar anel de diamante e devolver à dona

Gesto de honestidade mudou a vida de Billy Ray Harris, que reencontrou a família e reconstruiu a dignidade após viver anos nas ruas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:50

Billy Ray Harris Crédito: Reprodução

Em Kansas City, nos Estados Unidos, um gesto de honestidade transformou a vida de Billy Ray Harris. Morador de rua à época, ele devolveu um anel de diamante avaliado em US$ 4 mil a uma mulher que o havia perdido por engano. O ato comoveu a comunidade e acabou gerando uma vaquinha online que arrecadou mais de US$ 190 mil, o equivalente a mais de R$ 1 milhão, mudando completamente o destino de Harris.

O episódio ocorreu em 2013, quando Sarah Darling deixou o anel de noivado cair acidentalmente na caneca de doações de Billy enquanto fazia compras. Ao perceber o erro, ela voltou ao local no dia seguinte e encontrou o homem, que havia guardado a joia. “Algo dentro de mim dizia que não era certo vender aquele anel”, contou Harris à época.

A história rapidamente viralizou. Sarah e o marido, Bill Krejci, criaram uma campanha online para recompensar o gesto, com meta inicial de US$ 1 mil. Em poucas semanas, a arrecadação ultrapassou os US$ 190 mil, impulsionada por milhares de pessoas de diferentes países.

A visibilidade do caso levou Billy a programas de TV e o ajudou a reencontrar a irmã, após 16 anos sem contato. Com o dinheiro arrecadado, ele comprou uma casa, um carro e passou a trabalhar com pintura. Também reformou a antiga casa da avó e reatou laços familiares perdidos durante os anos nas ruas.

Em entrevistas, Harris afirmou que o dinheiro lhe devolveu algo mais valioso que bens materiais: o senso de humanidade. “O dinheiro me fez sentir humano novamente”, disse.