Cartomante diz que Ana Castela 'gosta de mulheres'; cantora reage

Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:40
Ana Castela reagiu após uma astróloga dizer que a cantora "gosta de mulheres". O vídeo foi publicado pela cartomante nas redes sociais após ela ser questionada por um internauta sobre a orientação sexual da Boiadeira, questionando se a cantora "está no armário". A profissional afirmou que a artista "tem dúvida com sua sexualidade e não consegue acessar isso ainda".
"Vamos ver… Gente, a Ana Castela gosta de mulheres? Será que a Ana Castela tem um problema com a sexualidade dela? Ela ainda não se descobriu. Será que a Ana Castela está no armário?", iniciou a taróloga no vídeo.
Em seguida, ela abriu o baralho e falou: "Existe meio que um tabu, uma dificuldade com a sexualidade. Ana Castela, realmente… não é que ela tenha dúvida, é que ela ainda não consegue acessar isso".
"Tô muito passada! Olha aqui… ela gosta de mulheres. Estou tirando a Ana Castela do armário. Mentalmente, ela vê muito problema nisso, pode ser algo social, com a família, amigos ou fãs", finalizou a astróloga.
O vídeo viralizou e a própria Ana Castela reagiu. A cantora, que atualmente namora Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, não confirmou nem negou as afirmações da profissional, mas mostrou que levou com bom humor: deixou um comentário de risadas na publicação.
Ana Castela