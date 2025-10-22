NOVIDADE!

BBB 26: Globo negocia com ‘BBBs da era Bial’ para reality, diz jornal

Emissora pretende trazer figuras famosas dos anos 2000 do BBB

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:56

Emissora tem proposta de trazer ex-BBBs que não venceram Crédito: Reprodução

A Globo reserva algumas novidades para o Big Brother Brasil 2026, e dentre elas, está a volta de ex-BBBs que fizeram sucesso no reality show, no entanto, o público pode esperar mais do que isso.

A direção da atração está em negociação para a volta dos chamados ‘BBBs da era Bial’ para o reality, com previsão de estreia para 12 de janeiro de 2026.

Alguns nomes se destacaram nos anos em que Pedro Bial comandava o programa, entre 2002 e 2016, e devem estar na nova edição do BBB. Inclusive, já estariam em conversa com a emissora, segundo a Folha de S. Paulo.

Contudo, a Globo descartou a possibilidade de colocar BBBs de edições muito antigas, como as três primeiras, por não estarem frescos na memória do público.

Segundo detalhes divulgados pela Folha, na próxima edição o jogo começa com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde os fãs poderão escolher quem entre na casa do BBB 26.

Ainda, pela primeira vez, o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa. Assim, alguém que não esteja agradando será retirado, e um nome em potencial entra em seu lugar.

Essa substituição virá de um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas na casa.