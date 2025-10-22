Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Globo negocia com ‘BBBs da era Bial’ para reality, diz jornal

Emissora pretende trazer figuras famosas dos anos 2000 do BBB

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:56

Emissora tem proposta de trazer ex-BBBs que não venceram
Emissora tem proposta de trazer ex-BBBs que não venceram Crédito: Reprodução

A Globo reserva algumas novidades para o Big Brother Brasil 2026, e dentre elas, está a volta de ex-BBBs que fizeram sucesso no reality show, no entanto, o público pode esperar mais do que isso.

BBB

BBB  por Divulgação
BBB  por Divulgação
BBB  por Divulgação
1 de 3
BBB  por Divulgação

Leia mais

Imagem - BBB26: Globo revela data de estreia e nova regra que vai virar o jogo de cabeça pra baixo

BBB26: Globo revela data de estreia e nova regra que vai virar o jogo de cabeça pra baixo

Imagem - Público poderá escolher metade dos participantes do BBB 26, anuncia Tadeu

Público poderá escolher metade dos participantes do BBB 26, anuncia Tadeu

Imagem - Ex-BBB revela luta contra o câncer e perda da voz: 'Foi desesperador'

Ex-BBB revela luta contra o câncer e perda da voz: 'Foi desesperador'

A direção da atração está em negociação para a volta dos chamados ‘BBBs da era Bial’ para o reality, com previsão de estreia para 12 de janeiro de 2026.

Alguns nomes se destacaram nos anos em que Pedro Bial comandava o programa, entre 2002 e 2016, e devem estar na nova edição do BBB. Inclusive, já estariam em conversa com a emissora, segundo a Folha de S. Paulo.

Contudo, a Globo descartou a possibilidade de colocar BBBs de edições muito antigas, como as três primeiras, por não estarem frescos na memória do público.

Segundo detalhes divulgados pela Folha, na próxima edição o jogo começa com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde os fãs poderão escolher quem entre na casa do BBB 26.

Ainda, pela primeira vez, o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa. Assim, alguém que não esteja agradando será retirado, e um nome em potencial entra em seu lugar.

Essa substituição virá de um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas na casa.

Na nova casa, o BBB 26 terá três Big Fones, e o público decidirá qual tocará ou até mesmo que a mensagem será falada na ocasião.

Leia mais

Imagem - 12 nutrientes que ajudam a proteger a pele do sol

12 nutrientes que ajudam a proteger a pele do sol

Imagem - 6 receitas rápidas e fáceis para preparar no liquidificador

6 receitas rápidas e fáceis para preparar no liquidificador

Imagem - Vitaminas proteicas: 3 receitas caseiras para o pré-treino

Vitaminas proteicas: 3 receitas caseiras para o pré-treino

Mais recentes

Imagem - Yasmin Santos anuncia fim do noivado com Maria Venture: 'Tinha esperança'

Yasmin Santos anuncia fim do noivado com Maria Venture: 'Tinha esperança'
Imagem - Retorno de 'Rainha da Sucata' já tem data marcada no Vale a Pena Ver de Novo; confira

Retorno de 'Rainha da Sucata' já tem data marcada no Vale a Pena Ver de Novo; confira
Imagem - Sandra causa climão após beijo em Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (22)

Sandra causa climão após beijo em Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (22)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada