‘Bar dos Ratos’: Influenciadores transformam canal de esgoto em ‘casa de festas’

Influenciadores e moradores promovem festas ao som de brega funk

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:02

Influenciadores promovem festa em córrego
Influenciadores promovem festa em córrego Crédito: Reprodução | TikTok

Influenciadores digitais e moradores de Recife estão viralizando em redes sociais como TikTok por transformarem um canal de esgoto a céu aberto em ponto de encontro para festas e eventos com o nome de “Ratos Bar”, mais popularmente conhecido como “Bar dos Ratos”.

Bar dos Ratos

Influenciadores transformaram córrego de esgoto em local para festas por Reprodução | Redes Sociais
Influenciadores transformaram córrego de esgoto em local para festas por Reprodução | Redes Sociais
Influenciadores transformaram córrego de esgoto em local para festas por Reprodução | Redes Sociais
Influenciadores transformaram córrego de esgoto em local para festas por Reprodução | Redes Sociais
1 de 4
Influenciadores transformaram córrego de esgoto em local para festas por Reprodução | Redes Sociais

Em diversos vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver jovens dançando e consumindo bebidas em meio à água contaminada. Algumas publicações chegaram a mais de 21 milhões de visualizações.

Danilo Silva, que acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, destaca-se como principal articulador dos encontros, e se intitula como “dono do Ratos Bar” na biografia de seu perfil na rede social.

@djdeblima ISSO É RATOS BAR BB?? #bar #ratos #recife #bardosratos ♬ som original - Deb Lima

A ideia que começou de maneira despretensiosa transformou o canal de esgoto em palco para diversas atividades, incluindo apresentações dentro da água poluída. Nas “festas” promovidas dentro do canal de esgoto, já tocaram alguns DJs e artistas do brega funk, que também compartilharam registros nas redes sociais.

As opiniões se dividem. Alguns brincam com a situação e até elogiam, já outros criticam. “Quando vai ter em Maceió?”, pergunta uma seguidora. “O mundo acabou e eu fiquei”, diz outro. “O único show que eu tenho orçamento de ir”, diz outro.

