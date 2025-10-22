‘Bar dos Ratos’: Influenciadores transformam canal de esgoto em ‘casa de festas’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:02
Influenciadores digitais e moradores de Recife estão viralizando em redes sociais como TikTok por transformarem um canal de esgoto a céu aberto em ponto de encontro para festas e eventos com o nome de “Ratos Bar”, mais popularmente conhecido como “Bar dos Ratos”.
Em diversos vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver jovens dançando e consumindo bebidas em meio à água contaminada. Algumas publicações chegaram a mais de 21 milhões de visualizações.
Danilo Silva, que acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, destaca-se como principal articulador dos encontros, e se intitula como “dono do Ratos Bar” na biografia de seu perfil na rede social.
A ideia que começou de maneira despretensiosa transformou o canal de esgoto em palco para diversas atividades, incluindo apresentações dentro da água poluída. Nas “festas” promovidas dentro do canal de esgoto, já tocaram alguns DJs e artistas do brega funk, que também compartilharam registros nas redes sociais.
As opiniões se dividem. Alguns brincam com a situação e até elogiam, já outros criticam. “Quando vai ter em Maceió?”, pergunta uma seguidora. “O mundo acabou e eu fiquei”, diz outro. “O único show que eu tenho orçamento de ir”, diz outro.