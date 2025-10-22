Acesse sua conta
Chuva de emoções: 4 signos terão vida amorosa virada de cabeça pra baixo nos próximos dias

Decisões importantes virão por aí

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Prepare-se para um temporal de emoções. O céu anuncia uma chuva cósmica intensa que vai mexer com o coração e a mente de quatro signos do zodíaco. A influência da Lua em harmonia com Netuno desperta lembranças, saudades e reencontros que podem mudar o rumo de relações e decisões importantes.

Câncer

O signo mais ligado à água sente essa energia como um mergulho profundo. A chuva vem lavar antigas mágoas e abrir espaço para o amor e o afeto. Uma mensagem inesperada pode reacender sentimentos do passado, e você perceberá que ainda há algo a ser resolvido.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução

Libra

A chuva desperta o lado mais sensível e romântico de Libra. Mesmo tentando manter a calma e o equilíbrio, você sentirá vontade de se entregar de verdade. Um reencontro pode mexer com suas certezas e reacender antigas paixões. É tempo de deixar o coração falar mais alto.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Para Escorpião, a tempestade é interna. Emoções reprimidas ressurgem pedindo cura e libertação. A chuva vem para dissolver o que já não cabe e permitir um renascimento emocional. O que parecia perdido pode ganhar nova forma, se você tiver coragem de se abrir.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução

Peixes

A sensibilidade pisciana atinge o auge com essa chuva espiritual. Os sonhos ficam mais intensos e reveladores, e o coração pode se abrir para um novo amor ou uma reconciliação. É tempo de confiar na intuição e deixar o coração guiar os passos.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução

Essa chuva não destrói: ela purifica, revela e faz florescer o que estava adormecido. Deixe o guarda-chuva de lado e sinta cada gota dessa transformação emocional que os astros enviam.

