ASTROLOGIA

Signo de Escorpião entrará em ciclo de cura; Câncer, Peixes e Capricórnio estarão mais sensíveis

A influência da Lua age como uma maré emocional

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:55

Escorpião Crédito: Divulgação

Sob a força da Lua, o signo de Escorpião entra em um dos momentos mais intensos e reveladores do mês. A energia lunar, em aspecto direto com Plutão, planeta regente de Escorpião, traz à tona sentimentos guardados, coragem para agir e clareza sobre o que precisa ser deixado para trás. O universo prepara um verdadeiro renascimento para quem nasceu entre 23 de outubro e 21 de novembro.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

A influência da Lua age como uma maré emocional: o que antes parecia confuso agora começa a fazer sentido. Escorpianos podem sentir o impulso de encerrar um ciclo, mudar de rumo ou se libertar de padrões repetitivos. Mesmo que o processo cause algum desconforto, ele representa uma limpeza profunda, essencial para o crescimento.

Essa energia se manifesta em várias áreas da vida. No campo emocional, favorece o perdão e o fechamento de feridas antigas. No profissional, inspira decisões ousadas e recomeços. E na espiritualidade, intensifica a intuição e a conexão com o invisível.

A mensagem do universo para Escorpião é clara: não tema o fim das coisas. Tudo o que termina agora abre espaço para algo mais alinhado ao seu propósito.

Como aproveitar a força da Lua

• Faça pausas e ouça o silêncio. A intuição fala mais alto quando a mente se acalma.

• Escreva o que deseja deixar para trás e mentalize a libertação.

• Organize planos e metas com foco no que realmente faz sentido.

• Agradeça o passado e acolha o novo sem medo.

Outros signos também sentirão reflexos dessa Lua transformadora. Câncer, Peixes e Capricórnio estarão mais sensíveis, intuitivos e propensos a tomar decisões que redefinem caminhos. Para esses signos, o período é ideal para confiar nas percepções e agir com o coração.