Filha de comandante da PM, mãe e empresária: quem é Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique, que foi presa nos EUA

Amanda Vasconcelos foi detida em Orlando, na Flórida

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:58

Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique
Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique Crédito: Reprodução/Instagram

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, foi presa na última segunda-feira (2) em Orlando, na Flórida. A brasileira foi detida por dirigir sem carteira de habilitação válida e tentativa de fuga. Ela é casada desde 2018 com o cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, e é mãe de duas crianças: Helena, de 6 anos, e Miguel, de 4 anos.

Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios em Palmas, no Tocantins. De acordo com o site g1, ela é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa.

Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, foi presa em Orlando

A empresária vive com a família em uma fazenda em Porto Nacional, município situado na região metropolitana de Palmas. A propriedade é onde a dupla Henrique & Juliano mantém uma base milionária de empreendimentos agropecuários. O casal também frequenta regularmente os Estados Unidos, principalmente a cidade de Orlando, na Flórida, onde a brasileira foi presa.

Até o momento, ainda não há detalhes se houve pagamento de fiança ou se a Justiça da Flórida liberou Amanda. De acordo com o registro oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office), ela tentou fugir da abordagem policial, ignorando uma ordem de parada, o que é um crime grave (felonia de terceiro grau). Segundo o estatuto 316.1935(2), ela fugiu ou tentou eludir um oficial de lei que estava com as luzes e sirenes da viatura ativas.

Além disso, a brasileira também foi autuada por conduzir um veículo sem habilitação válida, já que sua carteira de motorista estaria fora do prazo de validade. Essa infração é classificada como contravenção de segundo grau.

Tags:

Eua Prisão Estados Unidos Orlando Amanda Vasconcelos Henrique Henrique E Juliano

