Oh Polêmico leva ensaio de pré-Carnaval ao Pelourinho com seis horas de pagodão e participações especiais

Evento V!be do Polly acontece nesta quinta-feira (5) no Pátio da Ordem Terceira e marca nova fase da carreira do cantor baiano

Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:00

Oh Polêmico Crédito: Reprodução

O aquecimento oficial para o Carnaval de Salvador já tem endereço certo. O cantor Oh Polêmico comanda nesta quinta-feira (5) o Ensaio V!be do Polly, no Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho. Com seis horas de duração, o evento começa às 18h e promete reunir muito pagode, participações especiais e a energia típica do verão baiano.

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, o artista destacou a escolha do local e o cuidado com cada detalhe da festa. “Tudo foi pensado com muito carinho e muitos detalhes, já pensando no aquecimento do Carnaval. O Pelourinho é o coração de Salvador e a galera vai se identificar bastante.”

No palco, Oh Polêmico recebe nomes que representam diferentes vertentes do pagode e da música popular da Bahia. Estão confirmadas as participações de J.Eskine e Italo Melo, que já dividiram projetos audiovisuais com o cantor, além do grupo Pagode do Segredo. A noite também contará com o show completo de Taian Riachão do Suco de Bahia, reforçando a mistura de ritmos e gerações.

Sobre o clima da festa, o cantor adianta um repertório pensado para agradar fãs antigos e novos. “O público pode esperar muita música boa, um repertório que a galera quer escutar, com nostalgia para quem me acompanha há muito tempo e muitas surpresas.”

O ensaio acontece logo após a celebração de 11 anos de carreira de Oh Polêmico e o lançamento de seu primeiro DVD, que marca um novo momento em sua trajetória. No projeto, o artista apostou no diálogo entre o pagode e outros ritmos urbanos, com participações de Pocah, La Fúria, MC GW, MC Rodrigo do CN e Psirico.

De olho no Carnaval, Oh Polêmico aposta na música Yo-Yo como trilha do verão. Segundo ele, a canção já nasceu com clima de folia. “Desde o dia que eu escrevi Yo-Yo, eu já sabia que ela seria minha aposta para o verão.” A resposta do público tem sido positiva. “O público está se identificando bastante com Yo-Yo, o show está respondendo do jeito que eu imaginava e no Carnaval a gente vai curtir muito.”

Mesmo fora da Bahia, o artista afirma sentir a força da conexão com o público. “O público do Maranhão, do Piauí e de Alagoas representa muito, canta do início ao fim e traz a mesma energia do Carnaval de Salvador.” Para ele, levar o pagode além das fronteiras do estado é missão e orgulho. “Eu gosto de levar o swing baiano para fora, representar nosso som e nossa cultura em outros estados.”

A mensagem de identidade e pertencimento também é parte central do trabalho de Oh Polêmico, refletida no conceito Trio Favela no Topo. “A favela no topo se comunica muito comigo e com quem vem da comunidade e enfrenta várias lutas para alcançar seus objetivos.” Ele reforça que o discurso vai além da música. “A gente representa pessoas pretas, livres, a comunidade. Tem que estar no topo mesmo, só a gente sabe da nossa dificuldade para chegar lá.”

SERVIÇO:

Data: 5 de fevereiro

Horário: das 18h às 00h

Local: Pátio da Ordem Terceira, no Pelourinho