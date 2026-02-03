Três Graças tem cirurgia forçada, ameaça em vídeo e revelações perigosas nesta terça (3)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:00
O capítulo desta terça-feira (3) de Três Graças aprofunda o clima de tensão após o ataque que deixou Bagdá ferido. Determinado a sobreviver, o líder do bando obriga José Maria a operá-lo, colocando o médico em uma situação limite e ampliando o rastro de medo na Chacrinha.
Enquanto isso, Joaquim reúne o grupo e avisa que Rogério garantiu o retorno de As Três Graças ao ferro-velho, o que reacende esperanças, mas também desconfianças. Gerluce, abalada, lamenta ter traído a confiança de Paulinho para salvar a escultura, carregando o peso de uma escolha que pode ter consequências graves.
O suspense cresce quando Ferette recebe um vídeo ameaçador e entra em pânico. Arminda aproveita o momento para manipular o companheiro e sugere que Rogério pode ter instalado uma câmera no quarto para conseguir provas contra o amante. Juntos, eles concluem que o pai de Raul busca vingança e que o cerco está se fechando.
Bagdá
Em paralelo, Xênica usa seu poder de sedução para envolver Macedo, criando mais uma frente de conflitos e interesses cruzados. Já os homens de Bagdá levam José Maria até o posto de saúde para realizar a cirurgia, mantendo o médico sob vigilância e sem chance de recusa.
No desfecho, Gerluce faz um alerta duro a Joélly ao afirmar que Arminda é capaz de qualquer coisa para impedir o nascimento da neta, deixando claro que os próximos capítulos prometem embates ainda mais sombrios.