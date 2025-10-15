TELEVISÃO

BBB26: Globo revela data de estreia e nova regra que vai virar o jogo de cabeça pra baixo

Tadeu Schmidt confirmou a data e revelou mudanças que vão deixar o reality ainda mais imprevisível

Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:27

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

Pode anotar no calendário: o BBB26 já tem data marcada para voltar à tela da Globo. A nova edição do reality mais popular do país começa em 12 de janeiro e vai até 21 de abril, mantendo os tradicionais 100 dias de confinamento. Mas, desta vez, o público não vai só votar, ele vai ajudar a escolher quem entra na casa.

O apresentador Tadeu Schmidt contou que metade dos participantes será definida pelos telespectadores. “O público vai ter mais poder de decisão do que nunca. Simplesmente, vai escolher metade dos participantes da nova temporada”, revelou o apresentador, empolgado com a novidade.

E não para por aí! O prêmio milionário ficará exposto na sala, como lembrete constante da disputa, e uma nova regra promete colocar fogo no jogo, a chamada “tolerância zero com as plantas”.

“Depois que o jogo começar, o público também vai poder substituir um jogador a qualquer momento. Tipo, não está rendendo? Está fraco? Entra outra pessoa no lugar, simples assim”, explicou Tadeu.