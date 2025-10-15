MÚSICA

Oh Polêmico lança 'É Blog' com J.Eskine e grava primeiro audiovisual em Salvador

Cantor celebra 11 anos de carreira com feat com J.Eskine e promete hits dançantes no projeto “V!be do Polly”

Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:00

Oh Polêmico e J.Eskine juntos no novo hit “É Blog” Crédito: Divulgação

O pagodão da Bahia ganhou mais um hino. Oh Polêmico, um dos nomes mais populares da cena baiana, lançou “É Blog”, parceria com o cantor J.Eskine, conhecido como o “gângster do arrocha”. A faixa marca o início de uma nova fase na carreira do artista e serve como porta de entrada para o projeto audiovisual “V!be do Polly”, que será gravado nesta quarta-feira (15), em Salvador.

“Sou um grande admirador do trabalho de J.Eskine e decidimos juntos produzir este sucesso. O público pode esperar uma nova sonoridade, com elementos de arrocha e pagode. Eu apresento minhas interpretações e J.Eskine explora o pagode em sua participação”, conta Polly ao CORREIO. “Acreditamos que a música terá grande aceitação e potencial para viralizar nas redes sociais. Esperamos que ela embale o verão”, completa.

Produzida por TX e Alef Donk, “É Blog” fala sobre a paixão por uma influenciadora digital e mistura o tradicional pagodão baiano com batidas modernas e um refrão contagiante. O resultado é uma faixa dançante, feita sob medida para animar o verão e o Carnaval de 2026.

Carreira em ascensão

Com mais de 405 milhões de visualizações no YouTube, Oh Polêmico, nascido Deivison Nascimento Santos, em Salvador, é hoje um dos artistas mais reconhecidos do pagodão baiano. Começou cantando funk nas comunidades e ganhou projeção nacional como MC Playboy, no grupo Playboy Hits, até consolidar a carreira solo com sucessos que transitam entre o pagodão, o funk e o trap.

Agora, com o novo projeto “V!be do Polly”, o cantor quer reforçar que a Bahia segue como o epicentro da música popular brasileira. “O projeto audiovisual reunirá 14 faixas. A ideia é criar músicas dançantes com potencial para viralizar nas redes sociais”, explica. “Estamos preparando cenografias elaboradas e cores vibrantes, elementos que sempre costumo trazer para meus trabalhos. Estou ansioso para que o público veja essa nova fase.”

Além de J.Eskine, o projeto contará com participações de GW, Pocah e Bruno Magnata. “A experiência tem sido muito positiva. São artistas e amigos com quem mantenho contato constante. Felizmente, a resposta ao convite foi imediata, e assim formamos essa equipe para o projeto”, destaca Polly.

Conquista internacional

Com 19 anos de carreira e um público fiel que acompanha cada lançamento nas redes, Oh Polêmico quer transformar o pagodão baiano em um produto exportável. “Estou celebrando meus 11 anos de trajetória, e a presença desses artistas é fundamental. Juntos, queremos transmitir uma mensagem positiva através do pagode e elevar o ‘Pabudão’ a um novo patamar”, afirma.

O cantor promete um verão intenso, com novos ensaios e shows que devem agitar o Carnaval. “Pretendemos levar o pagode para outros lugares. Após o projeto audiovisual, iniciaremos os ensaios para o verão. Já recebemos convites para o Carnaval”, adianta.

Mas o plano vai além das fronteiras brasileiras. “Minha meta é realizar uma turnê internacional, começando pela Europa. É um objetivo que já estou trabalhando para alcançar, com muito foco e dedicação”, revela.