Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’

A personagem se vê dividida entre Esteban e Olavo em trama inédita

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:13

Celina enfrenta dilema amoroso entre Esteban e Olavo em Vale Tudo
Celina enfrenta dilema amoroso entre Esteban e Olavo em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na nova versão de “Vale Tudo”, o drama central está mais intenso do que nunca com o triângulo amoroso envolvendo Celina, Esteban e Olavo. Trama inédita que não existiu na versão original exibida em 1988.

O conflito começa quando Celina cai em uma armadilha arquitetada por Maria de Fátima e Olavo. Ele simboliza a paixão, a incerteza e o perigo, reacendendo uma chama que Celina acreditava apagada.

Veja quais livros Celina lê em "Vale Tudo"

A Amiga Genial - Elena Ferrante por Reprodução / Amazon
Destinos e Fúrias - Lauren Groff por Reprodução / Amazon
Becos da Memória - Conceição Evaristo por Reprodução
As intermitências da Morte - José Saramago por Reprodução / Amazon
A Mulher Desiludida - Simone de Beauvoir por Reprodução
A Elegância do Ouriço - Muriel Barbery por Reprodução / Amazon
1 de 6
A Amiga Genial - Elena Ferrante por Reprodução / Amazon

O público também vai acompanhar o retorno de Esteban, interpretado por Caco Ciocler, que vai tentar resgatar o relacionamento antigo.

O romance com Olavo é marcado pela intensidade e atração. Uma noite de paixão muda completamente o rumo de Celina. Mesmo com a estabilidade oferecida por Esteban, a protagonista se vê impulsionada pelo desejo e pela aventura, questionando suas escolhas e limites.

A situação se complica quando Celina decide retornar para Esteban, buscando segurança e tentando lidar com os conflitos emocionais gerados pelo romance proibido.

