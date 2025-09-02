Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:13
Na nova versão de “Vale Tudo”, o drama central está mais intenso do que nunca com o triângulo amoroso envolvendo Celina, Esteban e Olavo. Trama inédita que não existiu na versão original exibida em 1988.
O conflito começa quando Celina cai em uma armadilha arquitetada por Maria de Fátima e Olavo. Ele simboliza a paixão, a incerteza e o perigo, reacendendo uma chama que Celina acreditava apagada.
O público também vai acompanhar o retorno de Esteban, interpretado por Caco Ciocler, que vai tentar resgatar o relacionamento antigo.
O romance com Olavo é marcado pela intensidade e atração. Uma noite de paixão muda completamente o rumo de Celina. Mesmo com a estabilidade oferecida por Esteban, a protagonista se vê impulsionada pelo desejo e pela aventura, questionando suas escolhas e limites.
A situação se complica quando Celina decide retornar para Esteban, buscando segurança e tentando lidar com os conflitos emocionais gerados pelo romance proibido.