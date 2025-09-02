NOVA CONTRATADA?

Ticiane Pinheiro deve ir para a Globo após promoção de César Tralli ao JN: 'Questão de tempo'

Apresentadora estaria se planejando para deixar a Record

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:19

A ida de César Tralli para o "Jornal Nacional" deve promover uma mudança no entretenimento da Globo. Com a promoção à bancada mais importante do Brasil, o jornalista se prepara para trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro. Ele deve ir acompanhado da esposa, Ticiane Pinheiro, e estaria até se negociando para que a apresentadora também tenha um cargo na emissora.

Ticiane completa 20 anos na Record em dezembro deste ano, justamente o mês em que seu contrato chega ao fim. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a loira está planejando sua ida para a Globo.

As conversas teriam avançado nas últimas semanas, com Cláudio Marques, diretor de variedades e ex-editor-chefe do “Jornal Hoje”, como peça-chave. Próximo de Tralli, ele está atuando nos bastidores para abrir espaço para Ticiane em um dos formatos de entretenimento da casa.

Tralli e Ticiane são pais de Manuella, de 6 anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella, de 16, fruto do antigo casamento com Roberto Justus. A mudança para o Rio de Janeiro facilitaria a vida da família, evitando a ponte aérea constante entre São Paulo e Rio de Janeiro.

