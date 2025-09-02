Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ticiane Pinheiro deve ir para a Globo após promoção de César Tralli ao JN: 'Questão de tempo'

Apresentadora estaria se planejando para deixar a Record

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:19

César Tralli e Ticiane Pinheiro
César Tralli e  Crédito: Reprodução

A ida de César Tralli para o "Jornal Nacional" deve promover uma mudança no entretenimento da Globo. Com a promoção à bancada mais importante do Brasil, o jornalista se prepara para trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro. Ele deve ir acompanhado da esposa, Ticiane Pinheiro, e estaria até se negociando para que a apresentadora também tenha um cargo na emissora.

Ticiane completa 20 anos na Record em dezembro deste ano, justamente o mês em que seu contrato chega ao fim. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a loira está planejando sua ida para a Globo.

César Tralli

César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
1 de 11
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais

As conversas teriam avançado nas últimas semanas, com Cláudio Marques, diretor de variedades e ex-editor-chefe do “Jornal Hoje”, como peça-chave. Próximo de Tralli, ele está atuando nos bastidores para abrir espaço para Ticiane em um dos formatos de entretenimento da casa.

Tralli e Ticiane são pais de Manuella, de 6 anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella, de 16, fruto do antigo casamento com Roberto Justus. A mudança para o Rio de Janeiro facilitaria a vida da família, evitando a ponte aérea constante entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com Carla Bittencourt, nos corredores da Globo, a chegada de Ticiane é tratada como questão de tempo.

Leia mais

Imagem - Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’

Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Imagem - Confirmada em nova novela da Globo, Ana Castela faz exigência e diz: 'Não consigo decorar nem música'

Confirmada em nova novela da Globo, Ana Castela faz exigência e diz: 'Não consigo decorar nem música'

LEIA TAMBÉM

Veja as causas e os sintomas da hipertrigliceridemia em animais

Veja como a qualidade do sono importa mais que a quantidade

Aprenda 5 receitas grelhadas para a semana

Mais recentes

Imagem - Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’

Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’
Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'
Imagem - Confirmada em nova novela da Globo, Ana Castela faz exigência e diz: 'Não consigo decorar nem música'

Confirmada em nova novela da Globo, Ana Castela faz exigência e diz: 'Não consigo decorar nem música'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua