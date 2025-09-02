Acesse sua conta
Confirmada em nova novela da Globo, Ana Castela faz exigência e diz: 'Não consigo decorar nem música'

Cantora disse que fará 'papel importante' em Coração Acelerado, próxima trama das 19h

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:54

Ana Castela
Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela estará na próxima novela das 19h da Globo, "Coração Acelerado". A cantora confirmou que fará parte do elenco, e garantiu que terá "um papel importante" na trama. Mas fez algumas exigências para sua participação - incluindo poucas falas.

"Falei pra eles: só coloca um trechinho pequeno. Por exemplo, a vilã está brigando comigo, eu só falo assim: quê? Eu só quero falar esse tantinho. Não consigo decorar nem música. Mas é difícil, atuar, fazer as coisas certas. Mas eu espero me dar bem. Quem sabe é um talento escondido", brincou, em entrevista ao G1.

A artista admitiu que ainda não sabe muitos detalhes sobre sua personagem, mas aceitou o convite mesmo assim. "Eu também quero entender melhor. Chegaram em mim e falaram que eu ia fazer. Falei: 'uai, vamos então'. E assim, é sério, não é uma participaçãozinha ali, não. Vou participar mesmo", garantiu.

Ela falou que também não sabe se fará participação como Ana Castela ou se a personagem terá um nome fictício, mas deixou clara sua preferência. "Eu perguntei pra eles, eu falei: vocês vão me botar um nome diferente? Porque eu quero. Não quero ser Ana Castela, não, eu quero ter um nome, gente. Aí eles não me responderam, acho que eles tinham coisa pra fazer".

