EM POUCO TEMPO

Campeão do Big Brother gasta prêmio inteiro e acaba com fortuna: 'Conta negativa'

Vencedor teve que se mudar de volta para a casa dos pais

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:31

Big Brother dos Estados Unidos Crédito: Reprodução

Campeão do Big Brother dos Estados Unidos, Jackson Michie revelou que já gastou todo o prêmio do programa. Pior: sem orientação financeira, perdeu a fortuna inteira em apenas três anos e ficou com a conta bancária negativa. Ele venceu a 21ª edição do reality show, disputada em 2019, e conquistou na época um valor de 500 mil dólares (R$2,7 milhões).

Em entrevista ao podcast "But First, God", o americano afirmou que lidava com o abuso de substâncias antes de entrar no confinamento, e parou abruptamente para participar da atração. Quando faturou o prêmio em dinheiro, lidou com as cicatrizes antigas com "substâncias, mulheres e atividades seculares".

Jackson Michie 1 de 22

"Conforme os meses seguintes ao show foram passando, comecei a entrar em uma rápida decadência", falou Jackson, que também atribuiu a decadência financeira à falta de orientação ou aconselhamento financeiro.

Ao chegar no fundo do poço, ele tomou a decisão de mudar de vida. Cortou relações tóxicas, desintoxicou das substâncias, apagou as redes sociais, mudou de número de celular e vendeu tudo o que podia para se reerguer. Também deixou a cidade de Los Angeles, na Califórnia, para voltar a casa dos pais em Nashville, no Tennessee.

"Eu já tinha, a essa altura, gasto todo o meu dinheiro, com a conta corrente negativa. Sem carro. Sem emprego. Sem planos. Voltando para a cidade e para o lugar de onde fugi, sem ter a mínima ideia do que me esperava", afirmou.