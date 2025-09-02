Acesse sua conta
Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Cenas inéditas mostram Olavo e Celina dormindo juntos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:32

Olavo e Celina vivem romance proibido em “Vale tudo”
Olavo e Celina vivem romance proibido em “Vale tudo” Crédito: Reprodução/TV Globo

Em entrevista ao Extra, Ricardo Teodoro, ator que interpreta Olavo em “Vale tudo”, revelou que seu personagem viverá uma “paixão avassaladora” com Celina (Malu Galli). A aproximação entre os dois acontece durante o casamento de Odete (Debora Bloch) com um michê, e logo a relação esquenta.

O ator mineiro comenta sobre a mistura de interesses e desejo que move Olavo: “O Olavo sempre tem um olhar estratégico, e é claro que a Celina representa também uma posição de poder e riqueza que o atrai. Mas não é só isso. Ela é uma mulher requintada, elegante, bonita… Tem uma presença que seduz. Então, essa relação nasce de uma mistura: do interesse e também de uma paixão que ele não consegue controlar. O público vai ficar na dúvida se o que move Olavo é o bolso ou o coração”.

As cenas inéditas, que vão ao ar na próxima semana, mostram Eugênio (Luis Salém) completamente surpreso ao flagrar Olavo e Celina juntos. Além disso, a trama promete mais tensão com Estéban (Caco Ciocler), que retorna ao Brasil e presencia o casal.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Ricardo Teodoro também relembrou sua trajetória na televisão: “Em minha primeira novela inteira, participei do remake de ‘Renascer’ (2024) como um dos capangas que tiravam a pele do jovem José Inocêncio. Eu já fiz muita participação na TV como policial ou bandido. Tenho 1,90m, voz grossa, e acabava sendo chamado para certos tipos de personagens. Mas, agora, vou poder mostrar o lado galã do Olavo”.

Sobre sua aparência, o ator comentou com humor: “Demorei um tempo para me aceitar com um nariz desse tamanho. Tive um professor de teatro que falava que tenho uma ‘cara egípcia’ e que não era para mexer de jeito nenhum no nariz”.

No remake de “Vale tudo”, a dinâmica de Olavo muda em relação à versão de 1988, quando o personagem, interpretado por Paulo Reis, seduzia Aldeíde (Lilia Cabral) de olho na fortuna da viúva. Agora, o foco é Celina, com Marina (Fernanda Botelho) repassando informações da mansão para Maria de Fátima (Bella Campos) e revelando o caso, o que adiciona novas camadas de intriga à trama.

