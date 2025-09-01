'Vale Tudo': Fátima planeja usar filho em golpe para amolecer coração de Raquel

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:40
Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) surpreenderá a mãe, Raquel (Taís Araújo), ao tomar uma decisão sobre o filho que espera de César (Cauã Reymond).
Maria de Fátima e Raquel
Grávida, Fátima irá até a empresa Paladar para conversar com Raquel, que ficará emocionada ao ouvir o coração do neto durante o exame. Na ocasião, a jovem contará que pretende chamar o bebê de Salvador, em homenagem ao avô.
A escolha chama atenção porque, no início da novela, Fátima teve uma relação conflituosa com Salvador. Ético e defensor de valores corretos, ele deixou como herança para a neta uma casa em Foz do Iguaçu. Fátima vendeu o imóvel sem o conhecimento da mãe e se mudou para o Rio de Janeiro, deixando Raquel em dificuldades financeiras e iniciando os conflitos centrais da trama.