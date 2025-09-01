NOVELA

'Vale Tudo': Fátima planeja usar filho em golpe para amolecer coração de Raquel

Após ficar pobre, vilã busca perdão da mãe a todo custo

Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:40

Mária de Fátima tentará se aproximar da mãe, Raquel Acioli Crédito: Reprodução | TV Globo

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) surpreenderá a mãe, Raquel (Taís Araújo), ao tomar uma decisão sobre o filho que espera de César (Cauã Reymond).

Grávida, Fátima irá até a empresa Paladar para conversar com Raquel, que ficará emocionada ao ouvir o coração do neto durante o exame. Na ocasião, a jovem contará que pretende chamar o bebê de Salvador, em homenagem ao avô.