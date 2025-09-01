Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo é criticada por fala sobre câncer em Vale Tudo: 'Propaga anticiência'

Fãs destacaram a ausência de informações corretas sobre o tratamento da doença

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:24

Celina (Malu Galli) será seduzida por Olavo (Ricardo Teodoro)
  Crédito: TV Globo/Divulgação

Um diálogo exibido no capítulo de sábado (30) do remake de Vale Tudo gerou críticas à Globo nas redes sociais. A cena mostrava Celina, interpretada por Malu Galli, levantando a hipótese de que a leucemia de Afonso (Humberto Carrão) teria relação com tristeza e mágoas acumuladas.

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo"

Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Afonso em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo

“Fico pensando se essa doença do Afonso não é resultado de tanta mágoa, tanta tristeza que meu sobrinho carregou. Uma vida inteira de frustração, sempre em segundo lugar e agora a traição da Fátima”, diz a personagem, que na sequência é repreendida por Heleninha (Paolla Oliveira).

A fala foi alvo de críticas de telespectadores, que acusaram a novela de reforçar crenças populares sem base científica. “A @tvglobo deveria ter cuidado em uma novela. A autora Manuela Dias optou pela lacração com informações erradas: não há relação entre mágoas ou tristeza e o desenvolvimento do câncer”, escreveu uma internauta.

Leia mais

Imagem - Sogra de Mapoua diz que filho pressentiu acidente: 'Afirmou que iria morrer'

Sogra de Mapoua diz que filho pressentiu acidente: 'Afirmou que iria morrer'

Imagem - Afonso morre em ‘Vale Tudo’? Descubra o desfecho do filho de Odete Roitman

Afonso morre em ‘Vale Tudo’? Descubra o desfecho do filho de Odete Roitman

Imagem - 'Ela fugia de mim': conheça a história de amor da influenciadora Cláudia Sousa e 'Seu Dantas'

'Ela fugia de mim': conheça a história de amor da influenciadora Cláudia Sousa e 'Seu Dantas'

Outra crítica destacou a ausência de informações corretas sobre o tratamento da doença. “Há um banco de doadores internacional (a autora poderia ter mostrado isso, mas claramente está interessada apenas em colocar o conflito da Odete em relação ao Leonardo). Parem de divulgar informação errada. Uma pessoa com diagnóstico de câncer já enfrenta dificuldades, o que ela não precisa é de mais uma”, publicou uma telespectadora.

Entre os comentários, também houve quem apontasse risco de reforçar desinformação. “As pessoas nos comentários propagando crença popular… O mundo está emburrecendo e isso é muito preocupante. A Manuela Dias foi muito irresponsável com esse discurso. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que a cura do câncer é a felicidade. Estupidez em sua pureza”, escreveu outra usuária.

“A TV Globo agora propaga anticiência, daqui a pouco estarão falando contra as vacinas, etc”, criticou mais uma internauta.

Mais recentes

Imagem - Davi Brito, ex-político, atriz mexicana e mais: vaza suposta lista de ‘A Fazenda 17’; confira nomes

Davi Brito, ex-político, atriz mexicana e mais: vaza suposta lista de ‘A Fazenda 17’; confira nomes
Imagem - Queda da varanda, nova babá de Sofia, manifestação: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Queda da varanda, nova babá de Sofia, manifestação: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'
Imagem - 'Homem mais tatuado do Brasil' surpreende ao remover tatuagens após se tornar evangélico; veja

'Homem mais tatuado do Brasil' surpreende ao remover tatuagens após se tornar evangélico; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua