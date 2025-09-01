NOVELA

Globo é criticada por fala sobre câncer em Vale Tudo: 'Propaga anticiência'

Fãs destacaram a ausência de informações corretas sobre o tratamento da doença

Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:24

Crédito: TV Globo/Divulgação

Um diálogo exibido no capítulo de sábado (30) do remake de Vale Tudo gerou críticas à Globo nas redes sociais. A cena mostrava Celina, interpretada por Malu Galli, levantando a hipótese de que a leucemia de Afonso (Humberto Carrão) teria relação com tristeza e mágoas acumuladas.

Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo" 1 de 5

“Fico pensando se essa doença do Afonso não é resultado de tanta mágoa, tanta tristeza que meu sobrinho carregou. Uma vida inteira de frustração, sempre em segundo lugar e agora a traição da Fátima”, diz a personagem, que na sequência é repreendida por Heleninha (Paolla Oliveira).

A fala foi alvo de críticas de telespectadores, que acusaram a novela de reforçar crenças populares sem base científica. “A @tvglobo deveria ter cuidado em uma novela. A autora Manuela Dias optou pela lacração com informações erradas: não há relação entre mágoas ou tristeza e o desenvolvimento do câncer”, escreveu uma internauta.

Outra crítica destacou a ausência de informações corretas sobre o tratamento da doença. “Há um banco de doadores internacional (a autora poderia ter mostrado isso, mas claramente está interessada apenas em colocar o conflito da Odete em relação ao Leonardo). Parem de divulgar informação errada. Uma pessoa com diagnóstico de câncer já enfrenta dificuldades, o que ela não precisa é de mais uma”, publicou uma telespectadora.

Entre os comentários, também houve quem apontasse risco de reforçar desinformação. “As pessoas nos comentários propagando crença popular… O mundo está emburrecendo e isso é muito preocupante. A Manuela Dias foi muito irresponsável com esse discurso. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que a cura do câncer é a felicidade. Estupidez em sua pureza”, escreveu outra usuária.