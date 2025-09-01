Acesse sua conta
Sogra de Mapoua diz que filho pressentiu acidente: 'Afirmou que iria morrer'

Jovem tinha 21 anos e morreu em acidente de carro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:41

Mapoua e o namorado, Pedro Henrique
Mapoua e o namorado, Pedro Henrique Crédito: Reprodução

O namorado da influenciadora Samara Mapoua, Pedro Henrique Duarte Viana, conhecido como Dengo, pressentiu a própria morte. “Ele avisou uma colega antes, dias antes do acidente de carro, que iria morrer. Parecia que ele sabia que iria acontecer”, disse a mãe dele, a pastora Renata, em entrevista ao portal BacciNotícias. O jovem, que morreu em um acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no último sábado (30), tinha 21 anos.

Mapoua e o namorado, Pedro Henrique por Reprodução

Segundo Renata, horas antes do acidente, Pedro Henrique esteve na casa de uma amiga e se despediu cantando um louvor. “Ele disse que amava e afirmou que iria morrer. Falou isso horas antes do acidente”, relatou a mãe.

A pastora também afirmou que o filho não queria sair naquela noite, mas acabou cedendo. “Ele foi para agradar os outros”, contou.

A irmã do rapaz, Adrielle Cristina, reforçou o relato em suas redes sociais. “Se você sentir de não ir em determinado lugar, não vá! Deus encontra várias formas de nos avisar. Nunca faça nada que você não queira para agradar alguém. Nunca vá em um lugar que você não quer ir pra fazer a vontade de uma pessoa”, escreveu.

Ela acrescentou que o irmão insistiu que não queria sair. “Meu irmão não queria sair naquele dia, mas foi para agradar as pessoas, e hoje as pessoas estão aí e o meu irmão se foi. Tenho certeza que ele tava sentindo. Ele não queria ir, não queria.”

