TAROT CIGANO

Baralho Cigano desta quarta (22 de outubro): descubra a carta, recado e conselho para cada signo

É um dia de revelações que abrem portas e curam dúvidas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 04:00

O Baralho Cigano desta quarta-feira (22) é regido pela carta do Livro, símbolo de mistério, aprendizado e revelação. Ela indica um dia em que verdades vêm à tona e situações antes confusas se esclarecem. Também fala de conhecimento e amadurecimento, o que torna o momento ideal para refletir antes de agir e buscar respostas dentro de si.

Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:

Áries – Carta da Chave



Um problema que te preocupava começa a se resolver. Portas se abrem para novos caminhos.

Conselho: aceite as mudanças com confiança, pois o que vem agora será melhor do que o esperado.

Touro – Carta da Cruz

O dia pede fé e paciência. Você pode sentir o peso das responsabilidades, mas logo verá que valeu a pena persistir.

Conselho: não desista agora, o fim dessa fase trará recompensas.

Gêmeos – Carta da Estrela

Boas notícias e inspiração no ar. O universo te favorece com sorte e criatividade.

Conselho: siga a intuição e confie no seu brilho pessoal, mesmo que os outros duvidem.

Câncer – Carta da Árvore

Energia de estabilidade e crescimento. Projetos sólidos e vínculos afetivos ganham força.

Conselho: invista tempo no que traz paz e segurança, sem se apressar.

Leão – Carta da Cobra

Cuidado com falsidades e promessas duvidosas. Nem todo elogio é sincero.

Conselho: observe o comportamento das pessoas antes de se abrir demais.

Virgem – Carta do Sol

Dia de sucesso e reconhecimento. Algo que você vem se dedicando começa a render frutos.

Conselho: aproveite o momento e celebre cada vitória, por menor que pareça.

Libra – Carta da Raposa

O dia pede estratégia e cautela. Analise bem as situações antes de agir.

Conselho: use sua inteligência emocional para evitar conflitos e não se deixe enganar.

Escorpião – Carta da Foice

Encerramentos e cortes necessários se aproximam. O que termina agora abre espaço para um novo ciclo.

Conselho: desapegue sem medo, o recomeço virá mais leve.

Sagitário – Carta da Cegonha

Mudanças positivas se aproximam, especialmente no campo pessoal.

Conselho: abrace o novo com entusiasmo e deixe o passado onde ele ficou.

Capricórnio – Carta do Urso

O momento exige firmeza e autoridade. Não permita que outras pessoas decidam por você.

Conselho: confie na própria força e evite disputas desnecessárias.

Aquário – Carta do Jardim

Conexões sociais e boas parcerias estão favorecidas.

Conselho: participe de eventos, encontros ou trocas, pois uma conversa pode transformar o rumo do dia.

Peixes – Carta do Livro

Revelações importantes e respostas do universo chegam para você.

Conselho: mantenha a mente aberta, pois algo que parecia confuso logo fará sentido.

