Baralho Cigano desta quarta (22 de outubro): descubra a carta, recado e conselho para cada signo

Fernanda Varela
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 04:00
O Baralho Cigano desta quarta-feira (22) é regido pela carta do Livro, símbolo de mistério, aprendizado e revelação. Ela indica um dia em que verdades vêm à tona e situações antes confusas se esclarecem. Também fala de conhecimento e amadurecimento, o que torna o momento ideal para refletir antes de agir e buscar respostas dentro de si.
Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:
Áries – Carta da Chave
Um problema que te preocupava começa a se resolver. Portas se abrem para novos caminhos.
Conselho: aceite as mudanças com confiança, pois o que vem agora será melhor do que o esperado.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro – Carta da Cruz
O dia pede fé e paciência. Você pode sentir o peso das responsabilidades, mas logo verá que valeu a pena persistir.
Conselho: não desista agora, o fim dessa fase trará recompensas.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos – Carta da Estrela
Boas notícias e inspiração no ar. O universo te favorece com sorte e criatividade.
Conselho: siga a intuição e confie no seu brilho pessoal, mesmo que os outros duvidem.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer – Carta da Árvore
Energia de estabilidade e crescimento. Projetos sólidos e vínculos afetivos ganham força.
Conselho: invista tempo no que traz paz e segurança, sem se apressar.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão – Carta da Cobra
Cuidado com falsidades e promessas duvidosas. Nem todo elogio é sincero.
Conselho: observe o comportamento das pessoas antes de se abrir demais.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem – Carta do Sol
Dia de sucesso e reconhecimento. Algo que você vem se dedicando começa a render frutos.
Conselho: aproveite o momento e celebre cada vitória, por menor que pareça.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra – Carta da Raposa
O dia pede estratégia e cautela. Analise bem as situações antes de agir.
Conselho: use sua inteligência emocional para evitar conflitos e não se deixe enganar.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião – Carta da Foice
Encerramentos e cortes necessários se aproximam. O que termina agora abre espaço para um novo ciclo.
Conselho: desapegue sem medo, o recomeço virá mais leve.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário – Carta da Cegonha
Mudanças positivas se aproximam, especialmente no campo pessoal.
Conselho: abrace o novo com entusiasmo e deixe o passado onde ele ficou.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio – Carta do Urso
O momento exige firmeza e autoridade. Não permita que outras pessoas decidam por você.
Conselho: confie na própria força e evite disputas desnecessárias.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário – Carta do Jardim
Conexões sociais e boas parcerias estão favorecidas.
Conselho: participe de eventos, encontros ou trocas, pois uma conversa pode transformar o rumo do dia.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes – Carta do Livro
Revelações importantes e respostas do universo chegam para você.
Conselho: mantenha a mente aberta, pois algo que parecia confuso logo fará sentido.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Entre os 12 signos, quatro recebem as energias mais positivas desta quarta-feira: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. A carta do Livro os favorece diretamente, trazendo clareza, sorte e renovação. Gêmeos vibra criatividade e boas ideias, Virgem brilha com reconhecimento, Sagitário se renova com novidades e Peixes compreende melhor os próprios caminhos. É um dia de revelações que abrem portas e curam dúvidas