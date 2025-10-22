Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baralho Cigano desta quarta (22 de outubro): descubra a carta, recado e conselho para cada signo

É um dia de revelações que abrem portas e curam dúvidas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 04:00

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O Baralho Cigano desta quarta-feira (22) é regido pela carta do Livro, símbolo de mistério, aprendizado e revelação. Ela indica um dia em que verdades vêm à tona e situações antes confusas se esclarecem. Também fala de conhecimento e amadurecimento, o que torna o momento ideal para refletir antes de agir e buscar respostas dentro de si.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Sagitário, Gêmeos e outros 2 signos viverão dias tensos e precisarão de maturidade esta semana (19/10 a 25/10)

Sagitário, Gêmeos e outros 2 signos viverão dias tensos e precisarão de maturidade esta semana (19/10 a 25/10)

Imagem - Sorte, dinheiro e reconhecimento: veja quem são os 3 signos que vão brilhar nesta semana entre 20 e 26 de outubro

Sorte, dinheiro e reconhecimento: veja quem são os 3 signos que vão brilhar nesta semana entre 20 e 26 de outubro

Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:

Áries – Carta da Chave

Um problema que te preocupava começa a se resolver. Portas se abrem para novos caminhos.

Conselho: aceite as mudanças com confiança, pois o que vem agora será melhor do que o esperado.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro – Carta da Cruz

O dia pede fé e paciência. Você pode sentir o peso das responsabilidades, mas logo verá que valeu a pena persistir.

Conselho: não desista agora, o fim dessa fase trará recompensas.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos – Carta da Estrela

Boas notícias e inspiração no ar. O universo te favorece com sorte e criatividade.

Conselho: siga a intuição e confie no seu brilho pessoal, mesmo que os outros duvidem.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer – Carta da Árvore

Energia de estabilidade e crescimento. Projetos sólidos e vínculos afetivos ganham força.

Conselho: invista tempo no que traz paz e segurança, sem se apressar.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão – Carta da Cobra

Cuidado com falsidades e promessas duvidosas. Nem todo elogio é sincero.

Conselho: observe o comportamento das pessoas antes de se abrir demais.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem – Carta do Sol

Dia de sucesso e reconhecimento. Algo que você vem se dedicando começa a render frutos.

Conselho: aproveite o momento e celebre cada vitória, por menor que pareça.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra – Carta da Raposa

O dia pede estratégia e cautela. Analise bem as situações antes de agir.

Conselho: use sua inteligência emocional para evitar conflitos e não se deixe enganar.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião – Carta da Foice

Encerramentos e cortes necessários se aproximam. O que termina agora abre espaço para um novo ciclo.

Conselho: desapegue sem medo, o recomeço virá mais leve.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário – Carta da Cegonha

Mudanças positivas se aproximam, especialmente no campo pessoal.

Conselho: abrace o novo com entusiasmo e deixe o passado onde ele ficou.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio – Carta do Urso

O momento exige firmeza e autoridade. Não permita que outras pessoas decidam por você.

Conselho: confie na própria força e evite disputas desnecessárias.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário – Carta do Jardim

Conexões sociais e boas parcerias estão favorecidas.

Conselho: participe de eventos, encontros ou trocas, pois uma conversa pode transformar o rumo do dia.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes – Carta do Livro

Revelações importantes e respostas do universo chegam para você.

Conselho: mantenha a mente aberta, pois algo que parecia confuso logo fará sentido.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Entre os 12 signos, quatro recebem as energias mais positivas desta quarta-feira: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. A carta do Livro os favorece diretamente, trazendo clareza, sorte e renovação. Gêmeos vibra criatividade e boas ideias, Virgem brilha com reconhecimento, Sagitário se renova com novidades e Peixes compreende melhor os próprios caminhos. É um dia de revelações que abrem portas e curam dúvidas

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)
Imagem - Fim do sofrimento: 3 signos finalmente entram em uma nova fase de paz e leveza a partir de hoje (22 de outubro)

Fim do sofrimento: 3 signos finalmente entram em uma nova fase de paz e leveza a partir de hoje (22 de outubro)
Imagem - Iluminados: Touro, Leão e Peixes vão passar por virada mágica e viver dias de sorte e recomeços nesta semana

Iluminados: Touro, Leão e Peixes vão passar por virada mágica e viver dias de sorte e recomeços nesta semana

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada