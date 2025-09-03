Acesse sua conta
Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Influenciadora e jogador de futebol estariam juntos em passeio de barco

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:51

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Os rumores sobre um possível affair entre Virginia Fonseca e o atacante Vinicius Jr. estão aumentando nos últimos dias, com a viagem da influenciadora para a Espanha. Um dia após visitar o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid - o clube do jogador brasileiro -, a empresária surgiu em um passeio de barco em Marbella. E, ao que tudo indica, ela estaria na companhia do atleta.

Segundo o portal LeoDias, os dois aproveitando o dia juntos em um iate e, apesar de tentarem manter a discrição, os detalhes entregaram que estavam no mesmo local. 

Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

Como de costume, Virgínia compartilhou vários Stories, mas mostrou apenas os amigos, sem dar sinais de Vini. O atacante, por sua vez, foi mais reservado e publicou apenas uma imagem nos “Melhores Amigos” do Instagram, recurso em que os stories ficam disponíveis apenas para pessoas selecionadas, com a legenda "Mini férias, né".

O portal, porém, teve acesso à imagem. No registro, Vini apareceu sorridente, mas o que chama a atenção é um mesmo detalhe de fundo que apareceu nos Stories de Virgínia. Além disso, é possível identificar a presença de alguém que tem o perfil semelhante ao de Hebert Gomes - um dos melhores amigos da influenciadora e que está a acompanhando durante a viagem pela Europa.

Virgínia Fonseca e Vini Jr. ainda não apareceram publicamente juntos. Mas as especulações sobre um romance ganharam força depois que a influenciadora participou da festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro, em julho. Na ocasião, surgiram boatos de que os dois teriam ficado. O atacante do Real Madrid também tem interagido com a apresentadora do Sabadou nas redes sociais, curtindo seus posts.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025 por Real Madrid/Divulgação
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr com a camisa da LGBTricolor por Reprodução I Instagram @lgbtricolor
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Vini Jr. celebra título da Copa Intercontinental por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr. ouviu gritos de por Real Madrid/Divulgação
Atacante Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Atacante brasileiro Vini Jr é jogador do Real Madrid por Divulgação / Real Madrid
Vini Jr está entre os indicados ao prêmio Bola de Ouro por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr tem recuperação estimada em seis semanas por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr em aquecimento antes do jogo contra o Valencia por Real Madrid/Divulgação
1 de 18
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

