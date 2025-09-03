TÁ ROLANDO MESMO?

Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Influenciadora e jogador de futebol estariam juntos em passeio de barco

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:51

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Os rumores sobre um possível affair entre Virginia Fonseca e o atacante Vinicius Jr. estão aumentando nos últimos dias, com a viagem da influenciadora para a Espanha. Um dia após visitar o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid - o clube do jogador brasileiro -, a empresária surgiu em um passeio de barco em Marbella. E, ao que tudo indica, ela estaria na companhia do atleta.

Segundo o portal LeoDias, os dois aproveitando o dia juntos em um iate e, apesar de tentarem manter a discrição, os detalhes entregaram que estavam no mesmo local.

Como de costume, Virgínia compartilhou vários Stories, mas mostrou apenas os amigos, sem dar sinais de Vini. O atacante, por sua vez, foi mais reservado e publicou apenas uma imagem nos “Melhores Amigos” do Instagram, recurso em que os stories ficam disponíveis apenas para pessoas selecionadas, com a legenda "Mini férias, né".

O portal, porém, teve acesso à imagem. No registro, Vini apareceu sorridente, mas o que chama a atenção é um mesmo detalhe de fundo que apareceu nos Stories de Virgínia. Além disso, é possível identificar a presença de alguém que tem o perfil semelhante ao de Hebert Gomes - um dos melhores amigos da influenciadora e que está a acompanhando durante a viagem pela Europa.

Virgínia Fonseca e Vini Jr. ainda não apareceram publicamente juntos. Mas as especulações sobre um romance ganharam força depois que a influenciadora participou da festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro, em julho. Na ocasião, surgiram boatos de que os dois teriam ficado. O atacante do Real Madrid também tem interagido com a apresentadora do Sabadou nas redes sociais, curtindo seus posts.