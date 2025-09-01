Acesse sua conta
Viagem de Virginia Fonseca para Madri reacende rumores de affair com Vini Jr.

Influenciadora embarcou em jatinho particular para a Espanha

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:36

Virginia Fonseca viaja para a Espanha
Virginia Fonseca viaja para a Espanha

Bastou uma viagem de Virginia Fonseca para a Europa para fazer reacenderem os rumores de um affair com Vini Jr. A influenciadora embarcou no último domingo (31) em um jatinho particular e, nesta segunda-feira (1º), surgiu em Madri, na Espanha - onde o atacante mora e atua pelo Real Madrid.

A empresária viajou para a 'eurotrip' ao lado de um grupo seleto de amigos: o assessor Hebert, Lucas Guedez, Rafa Uccmann, o maquiador Nikolas Miguel e Duda Freire. Apesar de estar em companhia, a proximidade geográfica com Vini despertou comentários dos seguidores. "Indo encontrar o jogador e levou os amigos para disfarçar a viagem", disse uma pessoa.

Virginia Fonseca vai para Madri

Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram

Outro internauta cogitou se o avião utilizado por Virginia e seus amigos não seria do atacante. "Esse avião é do Vini Jr., veio buscar ela em Goiânia". Alguns fãs também ironizaram o motivo do passeio, afirmando que foi decidido "de última hora" após o ex-marido da influenciadora, o cantor Zé Felipe, aparecer em Barretos "se divertindo de verdade".

Vale lembrar que Vinicius Jr. não foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para as duas rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Como o atleta está suspenso contra o Chile, o treinador italiano optou por poupá-lo da viagem.

Já classificado para o Mundial, o Brasil joga no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, no Maracanã, e, em seguida, enfrenta a Bolívia, no dia 9 de setembro, às 20h30, no Municipal de El Alto.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

