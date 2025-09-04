FAMOSOS

Mãe de Zé Felipe reage a flagra de Virginia Fonseca e Vini Jr. na Espanha

Influenciadora e jogador foram vistos juntos em um passeio de barco

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:10

Poliana Rocha, Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Mãe do cantor Zé Felipe, Poliana Rocha chamou atenção ao reagir - ainda que de forma discreta - ao flagra que mostrou a ex-nora, Virginia Fonseca, com o atacante Vini Jr., do Real Madrid e Seleção Brasileira, durante um passeio de iate em Marbella, na Espanha, na última quarta-feira (3).

A empresária curtiu uma publicação de uma página de fofocas no Instagram que mostrava o encontro entre a influenciadora e o jogador. O gesto, apesar de sutil, foi suficiente para incendiar as redes sociais. Algumas pessoas relembraram que Poliana já havia agido da mesma forma em outras situações. "Assim como ela curtiu quando saiu do Zé com a Ana Castela, e tá tudo certo! Estão separados, deixa o povo viver", comentou um seguidor.

Outros internautas ressaltaram a espontaneidade da esposa de Leonardo: "Poliana ama curtir as coisas sem querer, gente", escreveu uma pessoa. "Curtiu com carinho, amor e leveza!", brincou outra.

Na quarta-feira (3), o portal LeoDias divulgou imagens que confirmavam que Virginia e Vini Jr. estavam juntos na embarcação, acompanhados de amigos. Pouco antes, a loira havia publicado uma série de Stories que mostravam momentos do passeio. O craque do Real Madrid, por sua vez, postou apenas uma foto restrita aos "Melhores Amigos". Mas a imagem vazou, e os internautas logo perceberam que os dois estavam na mesma embarcação.

No mesmo dia, Zé Felipe compartilhou um trecho melancólico da música "Se Eu Não Tivesse Ido", de seu novo álbum. A letra diz: "E nada é mais difícil que viver sem ti/ Sofrendo pela espera de te ver voltar/ O frio do meu corpo pergunta por ti/ E não sei onde estás/ Se não tivesse ido/ Eu era tão feliz". O timing da postagem levantou suspeitas sobre uma suposta indireta sobre a aproximação da ex-mulher com o jogador.