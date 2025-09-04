Repórter da Rede Bahia sofre acidente após reportagem ao vivo e fica ferido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:20
O repórter Raphael Mascarenhas, da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, sofreu um acidente logo após concluir a cobertura da Vaquejada de Serrinha, tradicional festa no interior do estado. O caso aconteceu na quarta-feira (3).
Depois de encerrar as transmissões ao vivo, o jornalista decidiu subir em um cavalo para tirar uma foto, mas acabou caindo e se ferindo no rosto. O impacto foi tão forte que ele precisou levar pontos no hospital.
Raphael Mascarenhas, da TV Subaé
“Foi uma queda violenta. Estava indo embora já, acabei de fazer as transmissões ao vivo, fui inventar de subir num cavalo, ele não me aceitou e me derrubou”, relatou Raphael.
Em seguida, ele tranquilizou o público sobre o estado de saúde. “Graças a Deus, só foi isso. Machuquei meu rosto, precisei levar alguns pontos, mas já tá tudo certo. Tô novo!”, afirmou.