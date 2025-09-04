Acesse sua conta
Bruna Surfistinha lembra época de vício em drogas: 'Caí no fundo do poço por causa da cocaína'

A lembrança veio à tona enquanto ela falava sobre a produção de Bruna Surfistinha 2

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:03

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, revelou detalhes sobre uma amizade que marcou sua trajetória e ajudou em sua recuperação do vício em drogas. A lembrança veio à tona enquanto ela falava sobre a produção de Bruna Surfistinha 2, sequência do longa inspirado em sua vida.

“Quando eu caí no fundo do poço por causa da cocaína, ela foi a única pessoa que não saiu de perto de mim, que não largou minha mão”, contou em publicação nas redes sociais, citando a amiga Gabi.

Segundo Raquel, as duas se conheceram no período em que se prostituíam. Gabi deixou de atender clientes e passou a trabalhar como secretária de Surfistinha, recebendo 20% do faturamento. Apesar da relação próxima, a amizade terminou quando Raquel começou a ganhar notoriedade.

“Nossa amizade acabou justamente quando comecei a aparecer na mídia. Ela começou a ficar com medo dos pais me verem na TV, me reconhecerem, a questionar sobre mim. Ela não conseguiu lidar com isso, preferiu se afastar de mim. Demorei anos pra entender isso, mas consegui. Sinto falta dela até hoje, mas sei que ela está bem”, declarou.

O novo filme deve começar a ser rodado em novembro, mas ainda não há previsão de estreia.

