Relembre famosos que já posaram de lingerie para a Armani

Giuliana Mancini
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:45
Ícone da moda mundial, Giorgio Armani teve sua morte anunciada nesta quinta-feira (4), nas redes sociais. Ao longo dos anos, vários famosos posaram para as grifes do estilista italiano, como o casal David e Victoria Beckham, a atriz Megan Fox e o DJ Calvin Harris.
Giorgio Armani tinha 91 anos e comandava uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros por ano, equivalente a aproximadamente 14,5 bilhões de reais. Ele era conhecido por supervisionar cada detalhe de suas coleções e do funcionamento do grupo, incluindo publicidade e até os penteados das modelos antes das passarelas.
Relembre as campanhas:
Famosos para a Emporio Armani