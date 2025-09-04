Relembre famosos que já posaram de lingerie para a Armani

MODA

Ícone da moda, Giorgio Armani morreu aos 91 anos

Ícone da moda, Giorgio Armani morreu aos 91 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:45

Victoria e David Beckham Crédito: Reprodução

Ícone da moda mundial, Giorgio Armani teve sua morte anunciada nesta quinta-feira (4), nas redes sociais. Ao longo dos anos, vários famosos posaram para as grifes do estilista italiano, como o casal David e Victoria Beckham, a atriz Megan Fox e o DJ Calvin Harris.

Giorgio Armani tinha 91 anos e comandava uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros por ano, equivalente a aproximadamente 14,5 bilhões de reais. Ele era conhecido por supervisionar cada detalhe de suas coleções e do funcionamento do grupo, incluindo publicidade e até os penteados das modelos antes das passarelas.

Relembre as campanhas: