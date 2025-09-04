LUTO

Filha de ator da Globo descobriu morte do pai no Instagram: 'Pelos comentários'

Giulia Costa tinha apenas 12 anos quando Marcos Paulo faleceu

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:12

Marcos Paulo e Giulia Costa

A atriz Giulia Costa relembrou um momento triste que viveu em sua trajetória pessoal: a morte do seu pai, o diretor e ator Marcos Paulo, em 2012. Na época, ela tinha apenas 12 anos e descobriu que o pai tinha falecido por meio de comentários no Instagram, enquanto estava em uma festa de aniversário de uma de suas amigas.

"Quando começou o Instagram, eu tinha dez anos. Criei achando que seria tipo um Orkut, mais uma rede social de lazer. Era aberto, nem tinha opção de ser fechado. Não tinha ideia da potência que iria virar", afirmou, durante o "Pé no Sofá Pod", podcast que comanda com a mãe, Flávia Alessandra, em episódio que foi ao ar na madrugada desta quinta-feira (04).

"Criei mais uma rede social na qual eu brincava com os meus amigos. Depois, começou a virar [uma potência]. Com 12 anos, descobri que meu pai tinha morrido pelo Instagram, pelos comentários. Descobri no aniversário de uma amiga minha", lamentou, na sequência.

Giulia afirmou que hoje existem alguns recursos, como controle parental, além de orientações de especialistas sobre tempo de tela. Mas, na época, era tudo muito novo.

"Hoje, quando a gente olha para trás, [vemos que] virou um negócio, uma rede. É nossa fonte de renda, algo muito grande, sabe? A gente não tinha ideia do que iria se tornar. Hoje, minha mãe já consegue tomar decisões para proteger a [minha irmã,] Olivia muito melhores do que na minha época, na qual a gente não tinha noção. Acho que cada vez mais a gente vai se conscientizando. Mas, para mim, é duro", finalizou.