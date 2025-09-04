Acesse sua conta
Dona da mansão Roitman, Celina intriga por não ter quarto próprio: 'Só fica perambulando'

Ausência de aposento da irmã de Odete (Debora Bloch) virou piada nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:54

Celina (Malu Galli) no sofá da sala em 'Vale tudo'
Celina (Malu Galli) no sofá da sala em 'Vale tudo' Crédito: Reprodução/Instagram

A mansão dos Roitman é de dar inveja em "Vale Tudo", mas um 'mistério' tem intrigado o público: a dona do imóvel não tem um quarto para chamar de seu. Até aqui, Celina (Malu Galli) só apareceu nas áreas comuns, como a sala de jantar ou a sala de estar. E, mesmo quando sobe, surge nos quartos dos outros, como no de Heleninha (Paolla Oliveira). Mas nunca em um aposento próprio, o que acabou virando piada nas redes sociais.

"A triste história da milionária sem quarto: por Celina Junqueira", brincou um internauta. "Repararam que tia Celina de #ValeTudo não tem quarto?! Só fica perambulando pela casa", disse outro.

O jornal Extra entrou em contato com Malu Galli, que interpreta a personagem, para tentar desvendar o mistério. E a atriz confirmou: Celina, de fato, não tem seu espaço na mansão. "Realmente não existe um cenário do quarto da Celina! Ela está sempre naquela sala. Mas, em 1988, não me lembro de ter visto a Nathalia Timberg (a Celina do passado) no quarto", falou, aos risos.

Na próxima semana, a ricaça começará a ter um caso com Olavo (Ricardo Teodoro), por quem sentirá uma forte atração física. Segundo Malu, os momentos quentes serão em restaurantes e até na mansão - mas nada ainda de um quarto para Celina. Eugênio (Luis Salém), inclusive, perceberá que Olavo passou a noite com a patroa quando o flagrar na sala pela manhã.

