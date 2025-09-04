Dona da mansão Roitman, Celina intriga por não ter quarto próprio: 'Só fica perambulando'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:54
A mansão dos Roitman é de dar inveja em "Vale Tudo", mas um 'mistério' tem intrigado o público: a dona do imóvel não tem um quarto para chamar de seu. Até aqui, Celina (Malu Galli) só apareceu nas áreas comuns, como a sala de jantar ou a sala de estar. E, mesmo quando sobe, surge nos quartos dos outros, como no de Heleninha (Paolla Oliveira). Mas nunca em um aposento próprio, o que acabou virando piada nas redes sociais.
"A triste história da milionária sem quarto: por Celina Junqueira", brincou um internauta. "Repararam que tia Celina de #ValeTudo não tem quarto?! Só fica perambulando pela casa", disse outro.
Veja quais livros Celina lê em "Vale Tudo"
O jornal Extra entrou em contato com Malu Galli, que interpreta a personagem, para tentar desvendar o mistério. E a atriz confirmou: Celina, de fato, não tem seu espaço na mansão. "Realmente não existe um cenário do quarto da Celina! Ela está sempre naquela sala. Mas, em 1988, não me lembro de ter visto a Nathalia Timberg (a Celina do passado) no quarto", falou, aos risos.
Na próxima semana, a ricaça começará a ter um caso com Olavo (Ricardo Teodoro), por quem sentirá uma forte atração física. Segundo Malu, os momentos quentes serão em restaurantes e até na mansão - mas nada ainda de um quarto para Celina. Eugênio (Luis Salém), inclusive, perceberá que Olavo passou a noite com a patroa quando o flagrar na sala pela manhã.