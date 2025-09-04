Acesse sua conta
Christina Rocha expulsa participante após desrespeito no ‘Casos de Família’

A apresentadora se revoltou com a atitude da convidada em relação à psicóloga do programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:06

Christina Rocha se revolta e expulsa participante do 'Casos de Família'
Christina Rocha se revolta e expulsa participante do 'Casos de Família' Crédito: Reprodução/SBT

A apresentadora Christina Rocha tomou uma atitude drástica e expulsou uma participante durante o programa "Casos de Família", que foi ao ar na última quarta-feira (3). O desentendimento começou quando a convidada desrespeitou a psicóloga da atração, Anahy.

O conflito teve início quando a psicóloga comentava sobre personalidades invejosas. “A pessoa que tem uma personalidade invejosa realmente sofre”, disse Anahy. A participante, de forma irônica, rebateu a fala, e a profissional respondeu: “Não estou falando de você. Se a carapuça serviu…”.

Homem agride ex-namorada ao vivo no 'Casos de Família'

Homem agride ex-namorada ao vivo no SBT e é retirado sob escolta por Reprodução/SBT
Diante do clima tenso, Christina Rocha interveio, avisando que a convidada precisaria deixar o palco caso não mudasse de atitude. A participante, então, questionou: "Quer que eu saia agora ou depois?". A apresentadora foi firme em sua resposta: "Agora. Já que você não está respeitando a Anahy e nem ninguém aqui...".

A mulher se levantou e foi acompanhada por seguranças para os bastidores do programa, sob o alvoroço da plateia. Christina justificou a decisão, reafirmando que a convidada havia perdido o respeito com a equipe e os demais participantes. "A gente estava levando o programa numa boa. Ela começou a perder o respeito com você e com todos nós, então...", concluiu a apresentadora.

Este não é o primeiro incidente do tipo. No mês passado, Christina Rocha se revoltou e confrontou um participante que empurrou a ex-namorada no palco. A apresentadora, indignada, gritou: “Seu covarde! Você não vai bater em mulher, não! Seu covarde". Ela ainda reforçou a gravidade da situação. "Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. O cara em um programa de televisão empurrou uma mulher. Esse cara tem que ir para o xilindró saindo daqui”, completou. A emissora, na ocasião, exibiu o telefone 180, canal de denúncia de violência doméstica.

