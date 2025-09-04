LUTO

Giorgio Armani deixa herança de R$ 65 bilhões e legado que vai além da moda

Estilista italiano construiu um império global que influenciou da moda ao design, hotelaria e esportes

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:38

Giorgio Armani Crédito: Shutterstock

O mundo da moda e dos negócios perdeu uma de suas maiores referências. Giorgio Armani, estilista e fundador da marca de luxo que leva seu nome, faleceu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos. Ele era o 231º homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 12,1 bilhões, aproximadamente R$ 65 bilhões, de acordo com a revista Forbes.

Armani construiu seu império ao longo de cinco décadas. Conhecido por sua visão singular, ele sempre priorizou a independência em seu trabalho. O Grupo Armani, em comunicado oficial, reforçou que essa característica foi fundamental para o sucesso do estilista. “A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência — de pensamento e ação — sua marca registrada”, diz a nota. O comunicado garante, ainda, que o Grupo e seus funcionários levarão a empresa adiante com respeito e continuidade a esses valores.

A influência de Armani ia muito além das passarelas. O conglomerado expandiu seus negócios para diversas áreas, como perfumes, maquiagem, acessórios, design de interiores, imóveis, restaurantes e hotéis. O estilista também era proprietário do time de basquete italiano Olimpia Milano e assinou contratos para desenvolver os uniformes de equipes olímpicas e paralímpicas da Itália.

A paixão pelo que fazia e sua conexão com o público também foram pontos marcantes em sua trajetória. “Ele foi movido por uma curiosidade incansável e uma profunda atenção ao presente e às pessoas”, destaca o comunicado. A nota ressalta ainda que Armani sempre foi atento às necessidades da comunidade, principalmente as de sua cidade natal. “Ao longo dessa jornada, estabeleceu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura querida e respeitada por sua capacidade de se conectar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, atuou em diversas frentes, especialmente em apoio à sua amada Milão”, completou o grupo.