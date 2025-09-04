Acesse sua conta
Giorgio Armani deixa herança de R$ 65 bilhões e legado que vai além da moda

Estilista italiano construiu um império global que influenciou da moda ao design, hotelaria e esportes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:38

Giorgio Armani
Giorgio Armani Crédito: Shutterstock

O mundo da moda e dos negócios perdeu uma de suas maiores referências. Giorgio Armani, estilista e fundador da marca de luxo que leva seu nome, faleceu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos. Ele era o 231º homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 12,1 bilhões, aproximadamente R$ 65 bilhões, de acordo com a revista Forbes.

Armani construiu seu império ao longo de cinco décadas. Conhecido por sua visão singular, ele sempre priorizou a independência em seu trabalho. O Grupo Armani, em comunicado oficial, reforçou que essa característica foi fundamental para o sucesso do estilista. “A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência — de pensamento e ação — sua marca registrada”, diz a nota. O comunicado garante, ainda, que o Grupo e seus funcionários levarão a empresa adiante com respeito e continuidade a esses valores.

Morre aos 91 anos Giorgio Armani

Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
1 de 6
Giorgio Armani por Shutterstock

A influência de Armani ia muito além das passarelas. O conglomerado expandiu seus negócios para diversas áreas, como perfumes, maquiagem, acessórios, design de interiores, imóveis, restaurantes e hotéis. O estilista também era proprietário do time de basquete italiano Olimpia Milano e assinou contratos para desenvolver os uniformes de equipes olímpicas e paralímpicas da Itália.

A paixão pelo que fazia e sua conexão com o público também foram pontos marcantes em sua trajetória. “Ele foi movido por uma curiosidade incansável e uma profunda atenção ao presente e às pessoas”, destaca o comunicado. A nota ressalta ainda que Armani sempre foi atento às necessidades da comunidade, principalmente as de sua cidade natal. “Ao longo dessa jornada, estabeleceu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura querida e respeitada por sua capacidade de se conectar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, atuou em diversas frentes, especialmente em apoio à sua amada Milão”, completou o grupo.

O funeral do estilista será realizado de forma privada em Milão, entre sábado (6) e domingo (7), conforme seu desejo.

