NOVELA DAS 9

Resumo de 'Vale Tudo': Afonso desmaia, e família recebe notícia desanimadora nesta quinta (4)

A saúde de Afonso se torna uma grande preocupação para a família

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:04

Afonso enfrenta um câncer em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela "Vale Tudo" reserva fortes emoções para os próximos capítulos. A trama, que segue o ritmo de reviravoltas, irá abordar um momento dramático envolvendo Afonso, enquanto Odete segue com seu plano contra Ana Clara.

No capítulo desta quinta-feira (4), Heleninha tentará apaziguar a situação e pedirá desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Enquanto isso, o Dr. Fernando avisará Afonso e Solange que somente com os resultados dos exames será possível saber se a medicação está surtindo o resultado esperado.

A tensão aumenta quando Odete chega à casa de Ana Clara com dois enfermeiros, com a intenção de levar Leonardo, mas a jovem implora por uma última chance. Em outro núcleo, Solange decide passar uns dias na casa de Afonso para acompanhá-lo.

O Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula, notícia que abala a família. A situação se agrava quando Afonso sente tontura e desmaia, deixando todos em pânico.

Nos bastidores dos negócios, Marco Aurélio promete a Odete que irá ressarci-la da quantia de dinheiro desviada da TCA. Já no campo amoroso, Raquel aconselha Pascoal a se declarar para Gilda.