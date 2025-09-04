LUTO

Ícone da moda italiana, estilista Giorgio Armani morre aos 91 anos

Estilista e empresário deixou legado de elegância e inovação; funeral será privado em Milão

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:36

Giorgio Armani Crédito: Shutterstock

O mundo da moda perdeu nesta quinta-feira (4) um de seus maiores ícones. Giorgio Armani, estilista italiano reconhecido por seu estilo moderno e refinado, morreu aos 91 anos, informou a própria empresa.

Em comunicado, o Grupo Armani afirmou: "Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani".

Armani, apelidado de "Re Giorgio", combinava a visão de um grande estilista com a habilidade de um empresário, comandando uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros por ano, equivalente a aproximadamente 14,5 bilhões de reais. Ele era conhecido por supervisionar cada detalhe de suas coleções e do funcionamento do grupo, incluindo publicidade e até os penteados das modelos antes das passarelas.

Nos últimos meses, o estilista enfrentava problemas de saúde e, pela primeira vez em sua carreira, precisou se ausentar da Semana de Moda Masculina de Milão, em junho.