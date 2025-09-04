Acesse sua conta
Ícone da moda italiana, estilista Giorgio Armani morre aos 91 anos

Estilista e empresário deixou legado de elegância e inovação; funeral será privado em Milão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:36

Giorgio Armani
Giorgio Armani Crédito: Shutterstock

O mundo da moda perdeu nesta quinta-feira (4) um de seus maiores ícones. Giorgio Armani, estilista italiano reconhecido por seu estilo moderno e refinado, morreu aos 91 anos, informou a própria empresa.

Em comunicado, o Grupo Armani afirmou: "Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani".

Morre aos 91 anos Giorgio Armani

Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
1 de 6
Giorgio Armani por Shutterstock

Armani, apelidado de "Re Giorgio", combinava a visão de um grande estilista com a habilidade de um empresário, comandando uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros por ano, equivalente a aproximadamente 14,5 bilhões de reais. Ele era conhecido por supervisionar cada detalhe de suas coleções e do funcionamento do grupo, incluindo publicidade e até os penteados das modelos antes das passarelas.

Nos últimos meses, o estilista enfrentava problemas de saúde e, pela primeira vez em sua carreira, precisou se ausentar da Semana de Moda Masculina de Milão, em junho.

Segundo a empresa, uma câmara funerária será montada em Milão no sábado e domingo, seguida de um funeral privado em data a ser definida.

