Brasileira sofre tentativa de estupro dentro de trem em Paris

Jovem de 26 anos foi agredida com socos e mordidas em vagão vazio; suspeito fugiu

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:01

Torre Eiffel
Torre Eiffel Crédito: Divulgação

Uma brasileira de 26 anos foi brutalmente agredida e sofreu uma tentativa de estupro dentro de um trem da linha RER C, em Paris, na manhã da última quarta-feira (15). O caso veio a público nesta segunda-feira (20), em reportagem do jornal Le Parisien.

A vítima, identificada como Jhordana, foi atacada com socos, mordidas e agressões sexuais enquanto viajava em direção à periferia da capital francesa. Segundo o irmão da jovem, ela havia chegado recentemente à França e não falava francês. No trecho entre Paris e Choisy-le-Roi, o vagão ficou vazio, momento em que o agressor entrou e iniciou o ataque.

Uma testemunha registrou imagens do suspeito fugindo após a agressão. O caso foi registrado na delegacia de Choisy-le-Roi e está sob investigação.

Paris

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

