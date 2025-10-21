Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara pode aprovar proibição de cobrança por bagagem de mão em voos ainda nesta semana

Projeto garante transporte gratuito de mala e item pessoal, e impede companhias aéreas de criar tarifas que excluam o direito do passageiro

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06:00

Bagagem de mão
Bagagem de mão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana o projeto de lei 5.041/25, que proíbe as companhias aéreas de cobrarem tarifas adicionais pelo transporte de bagagem de mão em voos comerciais. A proposta assegura ao passageiro o direito de levar gratuitamente uma mala de mão e um item pessoal — como bolsa, mochila ou pasta — em voos nacionais e internacionais operados por empresas que atuam no Brasil. O texto determina que o benefício é válido desde que os limites de peso e dimensões estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sejam respeitados. Além disso, o projeto impede que as companhias ofereçam tarifas que excluam esse direito, permitindo cobrança apenas em casos de bagagens que ultrapassem os parâmetros definidos pela agência.

Por Flavia Azevedo, com agências

Leia mais

Imagem - Ferry-boat interrompe operações por mau tempo; leia comunicado

Ferry-boat interrompe operações por mau tempo; leia comunicado

Imagem - Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico; assista vídeo

Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico; assista vídeo

Imagem - Autismo: documento atualiza diretrizes de diagnóstico e tratamento

Autismo: documento atualiza diretrizes de diagnóstico e tratamento

Mais recentes

Imagem - Autismo: documento atualiza diretrizes de diagnóstico e tratamento

Autismo: documento atualiza diretrizes de diagnóstico e tratamento
Imagem - Mulher mata colega de trabalho na frente do filho e é condenada a 14 anos de prisão: ‘Estava falando besteira’

Mulher mata colega de trabalho na frente do filho e é condenada a 14 anos de prisão: ‘Estava falando besteira’
Imagem - Policial morto por outro compartilhou vídeo rindo com ele uma hora antes: 'ninguém sabe o motivo'

Policial morto por outro compartilhou vídeo rindo com ele uma hora antes: 'ninguém sabe o motivo'

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana
01

Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador
03

O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador

Imagem - Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)
04

Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)