Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico; assista vídeo

Vídeos mostram a apreensão dos passageiros com a inundação e momentos em que muitos buscam vestir coletes salva-vidas

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 23:14

Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico
Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico Crédito: Reprodução

Na tarde desta segunda-feira (20), a água do mar invadiu o convés de veículos do ferry-boat Maria Bethânia, quase arrastando motocicletas durante a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Vídeos mostram a apreensão dos passageiros com a inundação e momentos em que muitos buscam vestir coletes salva-vidas.

Sobre o episódio, a Internacional Travessias Salvador – responsável pelas embarcações – distribuiu nota informando que “o registro exibe o momento em que uma onda de forte intensidade, potencializada pela ação dos ventos, lançou um volume considerável de água sobre o convés de veículos” e que “durante o episódio, alguns passageiros se assustaram, mas a situação foi prontamente controlada pela tripulação, que atuou de forma rápida e adequada, tranquilizando os usuários e garantindo a segurança a bordo. A nota ainda informa que “o Maria Bethânia cumpriu o tempo previsto de viagem de Salvador para Itaparica, realizando o desembarque de todos os passageiros”.

A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) recomendou a suspensão parcial da operação do sistema Ferry Boat devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos, permitindo que apenas as embarcações de maior porte – os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares – operem, transportando exclusivamente passageiros. A travessia entre o Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, segue suspensa desde a manhã desta segunda-feira (20), assim como a ligação marítima entre Salvador e Morro de São Paulo.

A Capitania reforçou que a bandeira vermelha de navegação está vigente, indicando condições meteorológicas adversas, e que o aviso de mau tempo do Centro de Hidrografia da Marinha permanece ativo, com alerta de ressaca e ventos fortes para toda a faixa litorânea do estado e na Baía de Todos-os-Santos, lembrando que, em emergências no mar ou em rios, o telefone 185 está disponível 24 horas.

Leia mais

Imagem - Capitania dos Portos recomenda que ferry suspenda parte das operações por conta do mau tempo

Capitania dos Portos recomenda que ferry suspenda parte das operações por conta do mau tempo

Imagem - Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana

Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana

Mais recentes

Imagem - Capitania dos Portos recomenda que ferry suspenda parte das operações por conta do mau tempo

Capitania dos Portos recomenda que ferry suspenda parte das operações por conta do mau tempo
Imagem - Mulher tem quase 50% do corpo queimado após acidente em barraca em terminal de Salvador

Mulher tem quase 50% do corpo queimado após acidente em barraca em terminal de Salvador
Imagem - Trabalhadores denunciam BYD por pressão contra sindicato em Camaçari

Trabalhadores denunciam BYD por pressão contra sindicato em Camaçari

MAIS LIDAS

Imagem - Sem Renault Logan: Uber retira modelos de carros e atualiza regras das categorias premium
01

Sem Renault Logan: Uber retira modelos de carros e atualiza regras das categorias premium

Imagem - 3 signos dizem adeus à solidão e reencontram o amor verdadeiro a partir de hoje (20 de outubro)
02

3 signos dizem adeus à solidão e reencontram o amor verdadeiro a partir de hoje (20 de outubro)

Imagem - 6 signos sentirão presença e receberão recado de quem já se foi essa semana (20 a 26 de outubro)
03

6 signos sentirão presença e receberão recado de quem já se foi essa semana (20 a 26 de outubro)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo
04

Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo