PÂNICO NO FERRY

Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico; assista vídeo

Vídeos mostram a apreensão dos passageiros com a inundação e momentos em que muitos buscam vestir coletes salva-vidas

Flavia Azevedo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 23:14

Mar revolto invade ferry-boat, quase arrasta motos e passageiros vivem momentos de pânico Crédito: Reprodução

Na tarde desta segunda-feira (20), a água do mar invadiu o convés de veículos do ferry-boat Maria Bethânia, quase arrastando motocicletas durante a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica. Vídeos mostram a apreensão dos passageiros com a inundação e momentos em que muitos buscam vestir coletes salva-vidas.

Sobre o episódio, a Internacional Travessias Salvador – responsável pelas embarcações – distribuiu nota informando que “o registro exibe o momento em que uma onda de forte intensidade, potencializada pela ação dos ventos, lançou um volume considerável de água sobre o convés de veículos” e que “durante o episódio, alguns passageiros se assustaram, mas a situação foi prontamente controlada pela tripulação, que atuou de forma rápida e adequada, tranquilizando os usuários e garantindo a segurança a bordo. A nota ainda informa que “o Maria Bethânia cumpriu o tempo previsto de viagem de Salvador para Itaparica, realizando o desembarque de todos os passageiros”.

A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) recomendou a suspensão parcial da operação do sistema Ferry Boat devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos, permitindo que apenas as embarcações de maior porte – os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares – operem, transportando exclusivamente passageiros. A travessia entre o Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, segue suspensa desde a manhã desta segunda-feira (20), assim como a ligação marítima entre Salvador e Morro de São Paulo.