Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Netflix anuncia série sobre os segredos e tragédias da família Kennedy

Produção de oito episódios mostrará a ascensão da dinastia americana antes de JFK assumir a Casa Branca

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:00

Os lançamentos da semana na Netflix são capazes de agradar tanto quem busca profundidade quanto quem prefere entretenimento leve (Imagem: xalien | Shutterstock)
Série ainda não tem data de estreia Crédito:  Shutterstock

A Netflix anunciou a produção de uma nova série dramática intitulada Kennedy, baseada no livro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, de Fredrik Logevall. A série terá oito episódios e contará a história da família Kennedy, explorando seus triunfos e tragédias, desde a improvável ascensão de Joe e Rose Kennedy até os desafios enfrentados por seus nove filhos. Michael Fassbender interpretará o patriarca Joe Kennedy Sr. A narrativa começará nos anos 1930, antes de John F. Kennedy ocupar a Casa Branca, mostrando, entre outros episódios, a luta do segundo filho Jack para escapar da sombra do irmão mais velho, considerado o filho prodígio.

Veja imagem de Bobby Kennedy em Salvador

1965: Bobby Kennedy visita Alagados, em Salvador por Anízio de Carvalho
1 de 1
1965: Bobby Kennedy visita Alagados, em Salvador por Anízio de Carvalho

Segundo o showrunner Sam Shaw, a série revela os aspectos humanos por trás do mito dos Kennedys, comparando sua história a uma mitologia americana que combina drama shakespeariano com elementos de novela. A produção ainda não tem data de estreia definida.

Por Flavia Azevedo, com agências

Leia mais

Imagem - Whindersson Nunes critica companhia aérea após ter violão quebrado em voo

Whindersson Nunes critica companhia aérea após ter violão quebrado em voo

Imagem - Câmara pode aprovar proibição de cobrança por bagagem de mão em voos ainda nesta semana

Câmara pode aprovar proibição de cobrança por bagagem de mão em voos ainda nesta semana

Imagem - Autismo: documento atualiza diretrizes de diagnóstico e tratamento

Autismo: documento atualiza diretrizes de diagnóstico e tratamento

Mais recentes

Imagem - Exposição fotográfica apresenta retratos da fé brasileira

Exposição fotográfica apresenta retratos da fé brasileira
Imagem - Musical junta crianças e seres mitológicos para salvar as matas

Musical junta crianças e seres mitológicos para salvar as matas
Imagem - 5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa

5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana
01

Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador
03

O Esquartejado dos Barris: o caso do radialista da Aratu assassinado em Salvador

Imagem - Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)
04

Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)