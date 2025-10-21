Netflix anuncia série sobre os segredos e tragédias da família Kennedy

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:00
A Netflix anunciou a produção de uma nova série dramática intitulada Kennedy, baseada no livro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, de Fredrik Logevall. A série terá oito episódios e contará a história da família Kennedy, explorando seus triunfos e tragédias, desde a improvável ascensão de Joe e Rose Kennedy até os desafios enfrentados por seus nove filhos. Michael Fassbender interpretará o patriarca Joe Kennedy Sr. A narrativa começará nos anos 1930, antes de John F. Kennedy ocupar a Casa Branca, mostrando, entre outros episódios, a luta do segundo filho Jack para escapar da sombra do irmão mais velho, considerado o filho prodígio.
Veja imagem de Bobby Kennedy em Salvador
Segundo o showrunner Sam Shaw, a série revela os aspectos humanos por trás do mito dos Kennedys, comparando sua história a uma mitologia americana que combina drama shakespeariano com elementos de novela. A produção ainda não tem data de estreia definida.
Por Flavia Azevedo, com agências