5 truques para você substituir as cortinas que são tendência nas casas brasileiras

De persianas a vidros texturizados, conheça alternativas modernas para decorar a sua janela

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:31

Soluções criativas podem transformar suas janelas e deixar o ambiente mais bonito sem abrir mão da privacidade Crédito: Freepik

As cortinas são praticamente indispensáveis na decoração das casas brasileiras. Além de ajudarem a controlar a entrada de luz e garantir privacidade, elas também dão um toque clássico aos ambientes.

No entanto, o charme vem acompanhado de alguns desafios: manchas, acúmulo de poeira e até marcas de cigarro costumam exigir lavagens frequentes e trabalhosas.

A boa notícia é que há alternativas modernas que substituem as cortinas sem abrir mão da estética nem da privacidade. Confira cinco opções a seguir.

1. Persianas

Comuns em escritórios de trabalho, as persianas são incrivelmente práticas. A instalação é fácil de fazer e, ao contrário das cortinas, basta um pano limpo para deixá-las novas em folha.

Além disso, existem diferentes cores de persianas no mercado, o que pode ser útil para quem deseja personalizar as janelas.

2. Vidro texturizado

Você normalmente pode vê-lo em boxes de vidro ou janelas de igreja. O vidro texturizado é um ótimo substituto das cortinas, pois deixam você transformar a janela em uma verdadeira obra de arte.

Eles também costumam ser mais grossos que os vidros tradicionais, o que pode ajudar no isolamento térmico e acústico.

3. Contraventanas

As contraventanas são aquelas pequenas “portas” fixadas nas janelas, comuns em casas mais antigas. Além de garantir privacidade de forma fácil – basta fechá-las –, elas são muito resistentes ao vento e tempestades.

Com um charme rústico e acolhedor, as contraventanas também valorizam a decoração e contribuem para o isolamento dos ambientes.

4. Películas

Existem diferentes tipos de películas de janelas, e todos eles podem te ajudar a proteger a casa da luz solar e de olhos curiosos.

Além disso, as películas são fáceis de aplicar e limpar, o que as torna uma das opções mais convenientes para substituir as cortinas tradicionais.

5. Guirlandas

Para garantir uma janela cheia de personalidade, as guirlandas também devem ser consideradas. Apesar de não oferecerem tanta privacidade, elas deixam a sua casa cheia de vida e, certamente, invejada pelos visitantes