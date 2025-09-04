TELEVISÃO

Atriz da Globo relembra tapa em autor de novelas: 'Me fizeram de idiota de novo'

Episódio aconteceu após Solange Couto fazer um teste para uma trama de Benedito Ruy Barbosa

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:09

Solange Couto Crédito: GNT/Reprodução

Solange Couto relembrou um episódio inusitado que viveu no início da carreira. Em entrevista ao "Conversa com Bial" exibido na última quarta-feira (3), a atriz falou sobre os testes para viver Biá em "Os Imigrantes" (1981), da Band. A artista, então com 24 anos, passou por um climão antes de conseguir o papel, seu primeiro em novelas.

"Tinham 18 moças quando eu cheguei e já fiquei irritada aí. Falei: ‘que teste é esse, tem 20 mulheres para fazer esse negócio? Não quero.’ O teste não é comigo? Não, não era. E eu fui a última. Entrei no estúdio e era uma página e meia de texto, viu? Bife daquele filé mignon inteiro, com cordão e tudo. E aí eu fui, foi o J. Marreco (diretor) que me dirigiu", disse.

"Quando eu fui a última, ele falou: 'obrigado, valeu'. Como assim, obrigado, valeu? E aí? Foram apagando o estúdio, apagaram o teste. Eu fui indo para a porta virada no cão. Hoje eu sou uma santa. Hoje eu sou aquela florzinha que quando você sopra, sai aquele negocinho voando. Quando eu desci a escada, xingando mesmo, xingando: ‘me fizeram de idiota de novo, essa cambada disso, filho desse, filho daquele'", recordou.