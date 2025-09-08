E VICE-VERSA

Zé Felipe celebra o 1º ano de José Leonardo em cerimônia sem Virginia

Cantor fez uma festinha intimista para o filho mais novo nesta segunda-feira (8)

Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 22:20

Aniversário de Zé Leornado com o pai Zé Felipe e familiares Crédito: Reprodução

O cantor Zé Felipe celebrou o primeiro aniversário do filho José Leonardo nesta segunda-feira (8), em uma festinha intimista sem a presença da mãe Virginia Fonseca. O filho de Leonardo fez uma uma comemoração reservada apenas com pessoas de sua convivência próxima e as outras duas filhas do ex-casal, Maria Alice e Maria Flor.

Do outro lado foi o mesmo. Virginia Fonseca organizou sua própria comemoração para José Leonardo. A influenciadora fez uma festa separada em sua casa também com as filhas e sua mãe. O ex-marido da famosa, Zé Felipe, não compareceu.

Aniversário de Zé Leornado com a mãe Virginia Crédito: Reprodução

Porém, esses movimentos não parecem significar um afastamento total do ex-casal que teria tido um término amigável. De acordo com o Portal Léo Dias, apesar das celebrações individuais durante o dia, os dois planejam uma grande festa conjunta para José Leonardo. A comemoração marcada para terça-feira (9) será intitulada "A Fazenda de José Leonardo", seguindo o estilo country.

Segundo o porta, a festa terá a cantora Mari Fernandez como atração principal, além do DJ John e os sertanejos Thiago Brava e Israel Novaes para animar a pista de dança.

José Leonardo é o caçula do ex-casal, que também são pais de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2 anos.