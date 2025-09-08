Relembre 5 sucessos da carreira de Angela Ro Ro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 23:27
A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos, no Rio de Janeiro (RJ). A cantora foi acometida por uma infecção e sofreu uma parada cardíaca, à qual não resistiu.
Conhecida por composições dramáticas, Ro Ro se tornou uma referência na MPB e no rock brasileiro. A voz rouca é a marca inconfundível de suas interpretações intensas, falando de amor e angústias muitas vezes de maneira trágica.Angela lançou mais de 10 álbuns ao longo da carreira, com faixas que se tornaram clássicos do cancioneiro nacional.
