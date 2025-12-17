'MEMÉCOROCOCÓPIUPIU'

Escritora baiana lança livro sobre a magia da natureza nesta quinta (18)

Evento será no Hotel Malibu, em Vilas do Atlântico, a partir das 19h30

Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:50

A escritora baiana Índia Herrera Crédito: Marina Silva

Uma ode infantojuvenil à natureza, "Memécorocócópiupiu" ganhará sua terceira edição. Com um nome criado a partir das onomatopeias de um bode, um galo e um pintinho, a reedição do livro da autora baiana Índia Torreão Herrera, de 50 anos, será lançada nesta quinta-feira (18) em um evento aberto ao público no Hotel Malibu, em Vilas do Atlântico.

Formado por oito contos, a obra apresenta narrativas sobre animais, árvores e crianças que habitam florestas misteriosas. Nessa troca, os personagens descobrem uma coexistência respeitosa, sustentável e amorosa. Este é o primeiro livro de Herrera, lançado em 2009 e relançado em formato digital à venda na Amazon em agosto deste ano.

Lançamento presencial de 'Memécorocócópiupiu' 1 de 4

Em entrevista recente ao CORREIO, Índia contou como a escrita, e mais especificamente a literatura infantil, chegou na sua vida, permeada pelo imaginário e pelos cenários onde viveu durante à sua infância. “Quando era criança morava no Cabula, numa casa grande, que tinha área bem verde, tinha pé de manga, tinha fruta pão, tinha pé de banana, goiaba", contou.

Na relação com os animais sua arte ganhou forma: “Eu converso com eles. Vejo no olhar do animal que ele está passando coisas para a gente, ele quer se comunicar. Às pessoas, às vezes, não entendem? Mas isso é real”.

Para Herrera, a sua literatura conecta as pessoas e promove trocas mais harmônicas e sustentáveis sobre habitar o mundo. “Eu sou escritora infantojuvenil. E eu escrevi esse livro para as crianças poderem ter uma coisa diferente. É uma conversa com elas, com os adultos, com os animais, para se harmonizarem”, ressaltou.

"Memécorocócópiupiu" é da Aie Editora e ganha ilustrações de Chico Liberato.

SERVIÇO

O quê: Lançamento da 3ª edição de Memécorocócópiupiu

Quando: 18 de dezembro

Onde: Hotel Malibu, Av. Praia de Itapuã, 12, Vilas do Atlântico