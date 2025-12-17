Ex-BBB trans relembra ajuda que recebeu de Bruna Marquezine: ‘Admiração enorme’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:28
A ex-BBB Ariadna Arantes, de 41 anos, já recebeu ajuda de Bruna Marquezine, de 29, durante um episódio de transfobia que sofreu em 2022. A ex-BBB agradeceu a atriz e chegou a falar sobre o assunto.
A participante do BBB 11, conheceu Bruna num show de Anitta, quando um homem estava tentando agredi-lá. “Ela viu um homem me encurralar na parede tentando me agarrar e viu o quanto eu fiquei desconfortável. Ela só acenou com a cabeça para o segurança dela, que imediatamente me ajudou a sair daquela situação. Nós não somos amigas, não nos seguimos, mas eu tenho uma admiração enorme por essa menina. Ela é uma pessoa incrível”, escreveu.
Ariadna explicou em seu perfil no Instagram que o homem que tentava a agredir a
“olhava com nojo e foi mega inconveniente”. “Ela foi uma fofa, eu não esperava, a gente nunca espera, porque eu não conhecia. Aí você vê a sororidade, empatia, força feminina, ela tinha acabado de me conhecer, ela viu que eu estava sofrendo uma agressão e o segurança tirou o cara perto de mim”, contou após o ocorrido.