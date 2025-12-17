Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB trans relembra ajuda que recebeu de Bruna Marquezine: ‘Admiração enorme’

Participante do reality show relembrou gesto de sororidade e empatia da atriz

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:28

Ex-BBB foi recebeu ajuda de Bruna Marquezine em balada
Ex-BBB foi recebeu ajuda de Bruna Marquezine em balada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Ariadna Arantes, de 41 anos, já recebeu ajuda de Bruna Marquezine, de 29, durante um episódio de transfobia que sofreu em 2022. A ex-BBB agradeceu a atriz e chegou a falar sobre o assunto.

A participante do BBB 11, conheceu Bruna num show de Anitta, quando um homem estava tentando agredi-lá. “Ela viu um homem me encurralar na parede tentando me agarrar e viu o quanto eu fiquei desconfortável. Ela só acenou com a cabeça para o segurança dela, que imediatamente me ajudou a sair daquela situação. Nós não somos amigas, não nos seguimos, mas eu tenho uma admiração enorme por essa menina. Ela é uma pessoa incrível”, escreveu.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine em evento no Centro do Rio por Lucas Viana
Bruna Marquezine em evento no Centro do Rio por Lucas Viana
Bruna Marquezine em evento no Centro do Rio por Lucas Viana
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Aniversário de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine fez 30 anos por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine em sua festa de 30 anos por Onlylusca
Bruna Marquezine comemora aniver´sairo nesta por Reprodução | Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
1 de 22
Bruna Marquezine em evento no Centro do Rio por Lucas Viana

Leia mais

Imagem - Lembra dela? Ex-BBB faz cirurgia para mudar a voz: 'Vai combinar mais comigo'

Lembra dela? Ex-BBB faz cirurgia para mudar a voz: 'Vai combinar mais comigo'

Imagem - Com vista para lago e mais cara que o prêmio do BBB: veja como é a mansão de Bia do Brás

Com vista para lago e mais cara que o prêmio do BBB: veja como é a mansão de Bia do Brás

Imagem - Com Salvador na lista, saiba todas as cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26

Com Salvador na lista, saiba todas as cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26

Ariadna explicou em seu perfil no Instagram que o homem que tentava a agredir a

“olhava com nojo e foi mega inconveniente”. “Ela foi uma fofa, eu não esperava, a gente nunca espera, porque eu não conhecia. Aí você vê a sororidade, empatia, força feminina, ela tinha acabado de me conhecer, ela viu que eu estava sofrendo uma agressão e o segurança tirou o cara perto de mim”, contou após o ocorrido.

Tags:

Bbb Bruna Marquezine

Mais recentes

Imagem - Lembra dele? Ator de ‘Dona de Mim’ foi paquito da Xuxa e relembra história

Lembra dele? Ator de ‘Dona de Mim’ foi paquito da Xuxa e relembra história
Imagem - Astrologia alerta: escolhas profissionais precisam da atenção destes signos a partir de hoje (17 de dezembro)

Astrologia alerta: escolhas profissionais precisam da atenção destes signos a partir de hoje (17 de dezembro)
Imagem - Isabelle Nogueira anuncia desligamento do posto de musa da Grande Rio

Isabelle Nogueira anuncia desligamento do posto de musa da Grande Rio

MAIS LIDAS

Imagem - SAC Móvel faz operação especial para emissão de nova Carteira de Identidade de graça em Salvador
01

SAC Móvel faz operação especial para emissão de nova Carteira de Identidade de graça em Salvador

Imagem - 'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell
02

'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
04

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos