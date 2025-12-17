SORORIDADE

Ex-BBB trans relembra ajuda que recebeu de Bruna Marquezine: ‘Admiração enorme’

Participante do reality show relembrou gesto de sororidade e empatia da atriz

Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:28

Ex-BBB foi recebeu ajuda de Bruna Marquezine em balada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Ariadna Arantes, de 41 anos, já recebeu ajuda de Bruna Marquezine, de 29, durante um episódio de transfobia que sofreu em 2022. A ex-BBB agradeceu a atriz e chegou a falar sobre o assunto.

A participante do BBB 11, conheceu Bruna num show de Anitta, quando um homem estava tentando agredi-lá. “Ela viu um homem me encurralar na parede tentando me agarrar e viu o quanto eu fiquei desconfortável. Ela só acenou com a cabeça para o segurança dela, que imediatamente me ajudou a sair daquela situação. Nós não somos amigas, não nos seguimos, mas eu tenho uma admiração enorme por essa menina. Ela é uma pessoa incrível”, escreveu.

Ariadna explicou em seu perfil no Instagram que o homem que tentava a agredir a