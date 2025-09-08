Caetano Veloso se emociona ao se despedir de Angela Ro Ro: 'Beijo de saudade'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 23:19
Saudade que doí. Caetano Veloso publicou um vídeo nas redes sociais para se despedir de Angela Ro Ro, grande nome da música brasileira que partiu. A cantora morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, vítima de uma parada cardíaca após complicações de uma infecção hospitalar. Ela estava internada há dois meses e meio.
"É com muito carinho e tristeza que falo que Ângela Ro Ro que morreu e deixou uma saudade enorme", iniciou Caetano, emocionado com a perda.
Angela Ro Ro
“Faz pouco tempo, não muito tempo, que, quando a gente refez show de Transa, ela foi a convidada especial porque ela participou da gravação, eu estava exilado em Londres”, contou ao público.
O veterano da MPB ressaltou a beleza da trajetória de Ro Ro na música. “Ao longo da carreira dela, ela lançou canções inesquecíveis, profundas e únicas. Me lembrei também que eu compus uma uma música para ela a pedido dela. Se chama Escândalo e vale a pena ser ouvida novamente na voz dela”, disse Caetano, fazendo referência à música "Escândalo".
"Um beijo de saudade", declarou em vídeo.