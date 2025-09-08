Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caetano Veloso se emociona ao se despedir de Angela Ro Ro: 'Beijo de saudade'

Cantor foi um grande amigo de Angela com quem fez parcerias musicais no estúdio e nos palcos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 23:19

Caetano Veloso e Ângela Ro Ro
Caetano Veloso e Ângela Ro Ro Crédito: Reprodução / Instagram

Saudade que doí. Caetano Veloso publicou um vídeo nas redes sociais para se despedir de Angela Ro Ro, grande nome da música brasileira que partiu. A cantora morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, vítima de uma parada cardíaca após complicações de uma infecção hospitalar. Ela estava internada há dois meses e meio. 

"É com muito carinho e tristeza que falo que Ângela Ro Ro que morreu e deixou uma saudade enorme", iniciou Caetano, emocionado com a perda.

Angela Ro Ro

Angela Ro Ro por Reprodução/Instagram
Cantora Angela Ro Ro diz que foi diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer por Divulgação
Angela Ro Ro e Paulinho Lima por Acervo pessoal de Paulinho Lima
A capa do primeiro disco, "Angela Ro Ro", lançado em 1979 por Divulgação
"Só nos resta viver" foi lançado no ano seguinte por Angela Ro Ro por Divulgação
Angela Ro Ro em entrevista coletiva dada a jornalistas, em 1981 por Divulgação/Aníbal Philot
O álbum "Escândalo" de Angela Ro Ro é um clássico dos anos 1980 por Divulgação
A cantora Angela Ro Ro por Divulgação/Lucas Ávila
Angela Ro Ro por Arquivo pessoal
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Divulgação
Angela Ro Ro com Ney Matogrosso, um amigo de longa data por Divulgação/Caique Cunha
Frejat, Angela Ro Ro e Arnaldo Antunes por Divulgação/Cristina Granato
Angela Ro Ro e Maria Bethânia, 70/80 por Divulgação/Thereza Eugênia
Angela Ro Ro e Zizi Possi por Reprodução | Redes Sociais
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Alexandre Moreira/Divulgação
Caetano Veloso e Ângela Ro Ro por Reprodução / Instagram
Angela Ro Ro por Reprodução
Angela Ro Ro por Reprodução
Ângela Ro Ro por Divulgação
ângela com Ana Carolina por Divulgação
1 de 24
Angela Ro Ro por Reprodução/Instagram

“Faz pouco tempo, não muito tempo, que, quando a gente refez show de Transa, ela foi a convidada especial porque ela participou da gravação, eu estava exilado em Londres”, contou ao público. 

O veterano da MPB ressaltou a beleza da trajetória de Ro Ro na música. “Ao longo da carreira dela, ela lançou canções inesquecíveis, profundas e únicas. Me lembrei também que eu compus uma uma música para ela a pedido dela. Se chama Escândalo e vale a pena ser ouvida novamente na voz dela”, disse Caetano, fazendo referência à música "Escândalo".

"Um beijo de saudade", declarou em vídeo. 

Leia mais

Imagem - Angela Ro Ro estava isolada e não queria ver ninguém, contou amigo

Angela Ro Ro estava isolada e não queria ver ninguém, contou amigo

Imagem - Angela Ro Ro e Zizi Possi tiveram romance conturbado com episódio de agressão: ‘Má fama’

Angela Ro Ro e Zizi Possi tiveram romance conturbado com episódio de agressão: ‘Má fama’

Imagem - Você sabe de onde veio o apelido 'Ro Ro'? A história por trás do nome de Angela Ro Ro

Você sabe de onde veio o apelido 'Ro Ro'? A história por trás do nome de Angela Ro Ro

Mais recentes

Imagem - FOTOS: João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o novo irmão

FOTOS: João Gomes mostra primeiro encontro do filho mais velho com o novo irmão
Imagem - Zé Felipe celebra o 1° ano de José Leonardo em cerimônia sem Virginia

Zé Felipe celebra o 1° ano de José Leonardo em cerimônia sem Virginia
Imagem - Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais
02

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Imagem - Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’
03

Ratinho revela fortuna que SBT teve que pagar à Record para contratá-lo: ‘Nem o Silvio tinha esse dinheiro’

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
04

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas