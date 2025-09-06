É PARA TODOS

Pensar que investir é só para ricos é um dos erros mais comuns, diz economista

Descubra como evitar os erros financeiros mais comuns, desde deixar o dinheiro parado até esperar o momento perfeito para começar.

Agência Correio

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 14:00

David Forcada compartilha erros mais comuns no mundo do investimento Crédito: Imagem: Reprodução Tiktok

David Forcada é um economista catalão que se tornou uma referência em assessoria financeira, principalmente por usar plataformas como o TikTok para desmistificar o mundo dos investimentos. Em um de seus vídeos, que já acumula mais de 48 mil visualizações, ele abordou um tema crucial para quem busca aprimorar suas finanças pessoais: os cinco erros mais comuns que as pessoas cometem. A vi

A visão de Forcada é de que o mercado de investimentos deve ser acessível a todos, e não apenas a uma elite, e que é fundamental entender o que não se deve fazer para ter sucesso.

O erro de não bolar um plano

Um dos erros mais comuns, segundo o economista David Forcada, é a falta de planejamento antes de começar a investir. Ele explica que todo investimento deve ser pensado com um objetivo claro e concreto. Por exemplo, guardar dinheiro para as férias tem um propósito diferente do que guardar para a aposentadoria.

“Se aaposentadoria estiver a 15 anos de distância, dedique suas contribuições a produtos de renda variável”, aconselha ele. A ausência de um plano claro faz com que o investidor tome decisões sem rumo, o que pode levar a perdas financeiras desnecessárias.

Cada tipo de objetivo financeiro exige um fundo de investimento ideal, e é por isso que o planejamento é tão crucial. O investidor deve considerar a sua realidade, seu perfil de risco e o tempo que tem disponível para alcançar o seu objetivo.

A moda e as recomendações de vizinhos

Fazer investimentos apenas porque são considerados "modismos" ou porque foram recomendados por vizinhos e amigos é um erro grave, de acordo com o economista David Forcada. Ele adverte que essa abordagem é uma "furada". "Não invista porque outros estão fazendo isso ou porque algo subiu muito”, ele afirma.

A principal razão é que essas tendências e dicas muitas vezes não levam em conta a realidade do investidor, o que pode levar a decisões impensadas e a perdas significativas. Investir exige calma e uma análise racional.

Deixar o dinheiro parado

Um dos erros mais comuns, segundo David Forcada, é simplesmente deixar o dinheiro parado na conta corrente. Ele explica que as economias em espera, sem qualquer rendimento, fazem com que o dinheiro "derreta" aos poucos. "Se a sua conta não rende juros, com o mesmo risco você pode mantê-lo em uma que rende ou, pelo menos, em depósitos”, explica o economista.

Essa simples atitude já ajuda a proteger o seu capital. Esse erro, apesar de parecer inofensivo, é um dos que mais prejudicam a saúde financeira de uma pessoa, pois ela perde poder de compra.

Esperar pelo momento ideal para investir

Muitas pessoas adiam a decisão de investir por acreditar que existe um momento ideal para começar. David Forcada classifica esse erro como o mais "paralisante". Ele diz que a espera nunca termina. “Sempre haverá guerras, tarifas ou incertezas”, o que significa que se você esperar por um momento de total estabilidade, você nunca irá começar.

O especialista é enfático em sua recomendação: “O melhor momento para investir foi ontem; o segundo melhor é hoje”. Essa mentalidade de adiar a decisão é um dos maiores obstáculos para a saúde financeira.

O economista David Forcada, como última dica, recomenda começar o mais cedo possível, mesmo com pouco dinheiro. Ele explica que o tempo é o melhor aliado da poupança e do investimento. Os juros compostos, que são os juros sobre juros, fazem com que seu dinheiro cresça exponencialmente ao longo do tempo.