Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pensar que investir é só para ricos é um dos erros mais comuns, diz economista

Descubra como evitar os erros financeiros mais comuns, desde deixar o dinheiro parado até esperar o momento perfeito para começar.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 14:00

David Forcada compartilha erros mais comuns no mundo do investimento
David Forcada compartilha erros mais comuns no mundo do investimento Crédito: Imagem: Reprodução Tiktok

David Forcada é um economista catalão que se tornou uma referência em assessoria financeira, principalmente por usar plataformas como o TikTok para desmistificar o mundo dos investimentos. Em um de seus vídeos, que já acumula mais de 48 mil visualizações, ele abordou um tema crucial para quem busca aprimorar suas finanças pessoais: os cinco erros mais comuns que as pessoas cometem. A vi

Finanças

A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
1 de 8
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

A visão de Forcada é de que o mercado de investimentos deve ser acessível a todos, e não apenas a uma elite, e que é fundamental entender o que não se deve fazer para ter sucesso.

O erro de não bolar um plano

Um dos erros mais comuns, segundo o economista David Forcada, é a falta de planejamento antes de começar a investir. Ele explica que todo investimento deve ser pensado com um objetivo claro e concreto. Por exemplo, guardar dinheiro para as férias tem um propósito diferente do que guardar para a aposentadoria. 

Leia mais

Imagem - Avião de US$ 2,1 bilhões voa 3 dias sem reabastecer e é o mais caro e sofisticado do mundo

Avião de US$ 2,1 bilhões voa 3 dias sem reabastecer e é o mais caro e sofisticado do mundo

Imagem - Conheça Corumbau, o paraíso escondido no sul da Bahia com mar cristalino e natureza intocada

Conheça Corumbau, o paraíso escondido no sul da Bahia com mar cristalino e natureza intocada

Imagem - 'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos

'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos

“Se aaposentadoria estiver a 15 anos de distância, dedique suas contribuições a produtos de renda variável”, aconselha ele. A ausência de um plano claro faz com que o investidor tome decisões sem rumo, o que pode levar a perdas financeiras desnecessárias.

Cada tipo de objetivo financeiro exige um fundo de investimento ideal, e é por isso que o planejamento é tão crucial. O investidor deve considerar a sua realidade, seu perfil de risco e o tempo que tem disponível para alcançar o seu objetivo. 

A moda e as recomendações de vizinhos

Fazer investimentos apenas porque são considerados "modismos" ou porque foram recomendados por vizinhos e amigos é um erro grave, de acordo com o economista David Forcada. Ele adverte que essa abordagem é uma "furada". "Não invista porque outros estão fazendo isso ou porque algo subiu muito”, ele afirma.

A principal razão é que essas tendências e dicas muitas vezes não levam em conta a realidade do investidor, o que pode levar a decisões impensadas e a perdas significativas. Investir exige calma e uma análise racional.

Deixar o dinheiro parado

Um dos erros mais comuns, segundo David Forcada, é simplesmente deixar o dinheiro parado na conta corrente. Ele explica que as economias em espera, sem qualquer rendimento, fazem com que o dinheiro "derreta" aos poucos. "Se a sua conta não rende juros, com o mesmo risco você pode mantê-lo em uma que rende ou, pelo menos, em depósitos”, explica o economista. 

Essa simples atitude já ajuda a proteger o seu capital. Esse erro, apesar de parecer inofensivo, é um dos que mais prejudicam a saúde financeira de uma pessoa, pois ela perde poder de compra.

Esperar pelo momento ideal para investir

Muitas pessoas adiam a decisão de investir por acreditar que existe um momento ideal para começar. David Forcada classifica esse erro como o mais "paralisante". Ele diz que a espera nunca termina. “Sempre haverá guerras, tarifas ou incertezas”, o que significa que se você esperar por um momento de total estabilidade, você nunca irá começar. 

O especialista é enfático em sua recomendação: “O melhor momento para investir foi ontem; o segundo melhor é hoje”. Essa mentalidade de adiar a decisão é um dos maiores obstáculos para a saúde financeira.

O economista David Forcada, como última dica, recomenda começar o mais cedo possível, mesmo com pouco dinheiro. Ele explica que o tempo é o melhor aliado da poupança e do investimento. Os juros compostos, que são os juros sobre juros, fazem com que seu dinheiro cresça exponencialmente ao longo do tempo. 

Começar cedo, mesmo com quantias pequenas, é mais eficaz do que começar tarde com grandes quantias. Essa é uma lição fundamental para quem busca construir um futuro financeiro sólido e seguro, aproveitando o tempo como um valioso ativo.

Mais recentes

Imagem - Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp
Imagem - Dona Ruth rebate críticas de Roberta Miranda: 'Vou pedir para meu advogado te parar'

Dona Ruth rebate críticas de Roberta Miranda: 'Vou pedir para meu advogado te parar'
Imagem - Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'

Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'

MAIS LIDAS

Imagem - Disparos de dentro de carro: homem morre e mulher fica ferida após serem baleados em festa
01

Disparos de dentro de carro: homem morre e mulher fica ferida após serem baleados em festa

Imagem - Conquistam todos ao redor: veja os 4 signos mais carismáticos do zodíaco
02

Conquistam todos ao redor: veja os 4 signos mais carismáticos do zodíaco

Imagem - 'Por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?', questiona Raphinha sobre Gael na Disney
03

'Por que as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?', questiona Raphinha sobre Gael na Disney

Imagem - Surfista morre após ataque de tubarão; prancha ficou partida
04

Surfista morre após ataque de tubarão; prancha ficou partida